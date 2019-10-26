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«Дернула руку - кровь полилась фонтаном». Истории доноров крови

26.10.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доноры крови — это люди, которые фактически каждый день спасают жизни. Не напрямую, конечно. Но как обойтись без крови при операции, например? Или когда кто-нибудь попадает в серьезную аварию? Никак. Мы пригласили таких людей в студию и поговорили с ними о страхе заразиться чем-нибудь на процедуре, плате за сдачу крови, отношении окружающих и о том, почему донорство — это важно.

 
 
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