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«Дернула руку - кровь полилась фонтаном». Истории доноров крови
26.10.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доноры крови — это люди, которые фактически каждый день спасают жизни. Не напрямую, конечно. Но как обойтись без крови при операции, например? Или когда кто-нибудь попадает в серьезную аварию? Никак. Мы пригласили таких людей в студию и поговорили с ними о страхе заразиться чем-нибудь на процедуре, плате за сдачу крови, отношении окружающих и о том, почему донорство — это важно.
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О донорстве и том, почему это так важно.
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