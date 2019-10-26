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Какие преступления и правонарушения совершают в Национальном аэропорту Минск

26.10.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За порядком в Национальном аэропорту Минск следят представители службы авиационной безопасности и режима, военизированной охраны и военнослужащие внутренних войск. Но больше всего полномочий у сотрудников Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. В его структуру входят отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, уголовного розыска, профилактики, ГАИ, оперативно-дежурная служба, служба по контролю за пребыванием иностранцев на территории Беларуси. Есть и подразделение, занимающееся досмотром. Корреспондент агентства «Минск-Новости» встретилась с начальником отдела Сергеем Куриловым и узнала, какие правонарушения совершают в аэропорту.


— Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск постоянно увеличивается. Например, с начала года здесь побывали более 4 млн человек, — рассказывает Сергей Курилов. — В 2019-м совершено 65 преступлений, среди которых 29 фактов подделки документов, 18 краж — причем почти все случаи произошли из-за невнимательности самих пассажиров, беспечно оставивших личные вещи без присмотра. Кроме того, выявлено 10 фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Беларуси наркотических средств и психотропных веществ.

Возбуждено одно уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мужчина, минуя контрольно-пропускной пункт при въезде на территорию аэропорта, пошутил, что в салоне его автомобиля находится взрывное устройство. Такой юмор не оценили сотрудники военизированной охраны и вызвали милицию. Глупый розыгрыш обернулся для гражданина большими неприятностями.


— Наши сотрудники с начала года раскрыли более 80% совершенных здесь преступлений, — отмечает Сергей Курилов. — В аэропорту есть центр видеонаблюдения, где на большом экране можно посмотреть, что показывают камеры, установленные по всему периметру.

— Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск постоянно увеличивается. Например, с начала года здесь побывали более 4 млн человек, — рассказывает Сергей Курилов. — В 2019-м совершено 65 преступлений, среди которых 29 фактов подделки документов, 18 краж — причем почти все случаи произошли из-за невнимательности самих пассажиров, беспечно оставивших личные вещи без присмотра. Кроме того, выявлено 10 фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Беларуси наркотических средств и психотропных веществ.

Возбуждено одно уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мужчина, минуя контрольно-пропускной пункт при въезде на территорию аэропорта, пошутил, что в салоне его автомобиля находится взрывное устройство. Такой юмор не оценили сотрудники военизированной охраны и вызвали милицию. Глупый розыгрыш обернулся для гражданина большими неприятностями.

— Наши сотрудники с начала года раскрыли более 80% совершенных здесь преступлений, — отмечает Сергей Курилов. — В аэропорту есть центр видеонаблюдения, где на большом экране можно посмотреть, что показывают камеры, установленные по всему периметру.


— Еще недавно существовала проблема загруженности автотранспортом площадки перед аэропортом. Между припаркованными и двигающимися машинами то и дело маневрировали пассажиры с багажом, что было весьма небезопасно. Теперь изменили схему движения транспорта. Это освободило территорию, прилегающую к аэровокзалу, и пешеходы могут передвигаться более свободно, — подчеркивает Сергей Курилов.

Уже несколько лет в аэропорту не случалось краж из багажа пассажиров.

— Благодаря камерам видеонаблюдения мы можем отследить весь путь чемоданов — от момента, когда их достали из самолета, до загрузки в транспорт на стоянке, — говорит Сергей Курилов. — Иногда граждане, облетевшие едва ли не полмира, обнаруживают, что из их сумок что-то пропало. Разбираемся и выясняем: персонал нашего аэропорта к этому не причастен. У каждого работника есть портативные видеорегистраторы, фиксирующие все его действия.

Последний случай, когда изобличили нечистого на руку грузчика, был в 2016 году. Он похитил из чемодана серебряный браслет. Вора быстро вычислили. По нашей инициативе провели выездное судебное заседание, на котором присутствовали его коллеги. Человек лишился работы, получил судимость и большой штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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