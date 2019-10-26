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Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре, но будет тепло - до +22
26.10.2019 18:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На ночь и утро 27 октября синоптики объявили желтую опасность из-за сильного ветра и тумана, сообщает сайт
В воскресенье, 27 октября, в ночные и утренние часы местами по Беларуси ожидается туман, днем в отдельных районах — усиление ветра порывами 15−18 м/с, сказано в сообщении.
Воздух в воскресенье прогреется до 22 градуса тепла — в Гомеле. В Минске дней будет +16−18, кратковременный дождь.
Напоминаем: при езде на автомобиле во время тумана
Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.
Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно — несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся сзади.
Пешеходам и велосипедистам в туманную погоду необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, следить за тем, чтобы они были видны водителю.
Пешеходы должны убедиться в безопасном переходе дороги — в таких погодных условиях водителям крайне сложно вовремя среагировать на возникшую опасность.
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На ночь и утро 27 октября синоптики объявили желтую опасность из-за сильного ветра и тумана, сообщает сайт pogoda.by.
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