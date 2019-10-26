ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре, но будет тепло - до +22

26.10.2019 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На ночь и утро 27 октября синоптики объявили желтую опасность из-за сильного ветра и тумана, сообщает сайт pogoda.by.

В воскресенье, 27 октября, в ночные и утренние часы местами по Беларуси ожидается туман, днем в отдельных районах — усиление ветра порывами 15−18 м/с, сказано в сообщении.

Воздух в воскресенье прогреется до 22 градуса тепла — в Гомеле. В Минске дней будет +16−18, кратковременный дождь.

Напоминаем: при езде на автомобиле во время тумана следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно — несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся сзади.

Пешеходам и велосипедистам в туманную погоду необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, следить за тем, чтобы они были видны водителю.

Пешеходы должны убедиться в безопасном переходе дороги — в таких погодных условиях водителям крайне сложно вовремя среагировать на возникшую опасность.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 151
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ночь и утро 27 октября синоптики объявили желтую опасность из-за сильного ветра и тумана, сообщает сайт pogoda.by.
 
Новости дня
Новости общества
 
Какие преступления и правонарушения совершают в Национальном аэропорту Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика