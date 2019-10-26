Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре, но будет тепло - до +22

Источник материала: Tut.by

На ночь и утро 27 октября синоптики объявили желтую опасность из-за сильного ветра и тумана, сообщает сайт pogoda.by .

В воскресенье, 27 октября, в ночные и утренние часы местами по Беларуси ожидается туман, днем в отдельных районах — усиление ветра порывами 15−18 м/с, сказано в сообщении.

Воздух в воскресенье прогреется до 22 градуса тепла — в Гомеле. В Минске дней будет +16−18, кратковременный дождь.

Напоминаем: при езде на автомобиле во время тумана следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно — несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся сзади.

Пешеходам и велосипедистам в туманную погоду необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, следить за тем, чтобы они были видны водителю.

Пешеходы должны убедиться в безопасном переходе дороги — в таких погодных условиях водителям крайне сложно вовремя среагировать на возникшую опасность.