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В Пуховичах проходит областной фестиваль народного творчества "Напеў зямлі маёй"

26.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Борисовский район представляют заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь "Кара́лi" Староборисовского СДК, образцовый ансамбль спортивного бального танца "Карнавал", а также ученики и педагоги из Староборисовской средней школы.

 
 
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В Пуховичах проходит областной фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй», в котором принимают участие 30 народных и образцовых коллективов из разных...
 
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