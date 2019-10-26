Борисовский район представляют заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь "Кара́лi" Староборисовского СДК, образцовый ансамбль спортивного бального танца "Карнавал", а также ученики и педагоги из Староборисовской средней школы.
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В Пуховичах проходит областной фестиваль народного творчества "Напеў зямлі маёй"
26.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Борисовский район представляют заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь "Кара́лi" Староборисовского СДК, образцовый ансамбль спортивного бального танца "Карнавал", а также ученики и педагоги из Староборисовской средней школы.
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В Пуховичах проходит областной фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй», в котором принимают участие 30 народных и образцовых коллективов из разных...
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