﻿ В Белыничском районе нашли грибников, которые блуждали по лесу почти сутки. 21.by
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В Белыничском районе нашли грибников, которые блуждали по лесу почти сутки

26.10.2019 19:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поисково-спасательная операция, которой руководили специалисты Республиканского отряда специального назначения МЧС, завершилась удачно. Спустя сутки пенсионеры — женщина и мужчина — были найдены на расстоянии 2,5 км в глубине леса, на заболоченном участке в Белыничском районе Могилевской области, сообщает сайт МЧС.

В пятницу, 25 октября, пенсионеры заблудились в лесу возле деревни Станция Друть Белыничского района Могилевской области. После удачной «тихой охоты» они не смогли сориентироваться, чтобы выйти из леса. При себе у них был мобильный телефон, однако к вечеру батарея села.

В 19−20 сообщение о том, что мужчина и женщина потерялись, поступило в «101». К месту выехали работники МЧС, в том числе специалисты РОСН со служебной собакой — лабрадором по кличке Кира, сообщает ведомство.

Около ж/д ст. Друть был сформирован штаб поисковых работ, в который вошли работники МЧС, сотрудники милиции и лесники. Кроме того, проходящие в квадрате поезда подавали сигнал, который слышен на 3−4 км.

Во время поисков спасатели встретили женщину, которая знала пропавших пенсионеров, она рассказала о местах, где они чаще всего собирали грибы. В этом районе были сформированы «живые цепочки» из участников поиска. Техника МЧС подавала сигналы, лесные дороги обследовали на квадрациклах.

В субботу уставшие женщина и мужчина в субботу были обнаружены на расстоянии 2,5 км в глубине леса, на заболоченном участке. Грибники чувствовали себя удовлетворительно и в медицинской помощи не нуждались.

 
 
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Поисково-спасательная операция, которой руководили специалисты Республиканского отряда специального назначения МЧС, завершилась удачно. Спустя сутки,...
 
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