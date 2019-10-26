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Гомельский фермер привел на предвыборный пикет козу и корову

26.10.2019 20:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 октября необычный предвыборный пикет провел в Гомеле кандидат в депутаты по Юбилейному округу №31 Юрий Ганцевич, пишет сайт naviny.by.


Фото: БелаПАН


За торговым центром возле многоквартирных домов в микрорайоне Волотова фермер устроил дискотеку. Причем современные молодежные хиты под светомузыку звучали с прицепа трактора. А рядом, на газоне, стояли на привязи коза и корова.

Десятки людей из окрестных домов пришли посмотреть на необычный пикет, многие — с детьми. Малыши играли с животными, кормили их, а в это время кандидат в депутаты общался со взрослыми.


Фото: БелаПАН

Фермер объяснил, что хотел повеселить людей, и рассказал, что планирует проводить подобные пикеты и в других микрорайонах Гомеля, которые входят в округ, по которому он баллотируется. Его соперник — кандидат от власти, глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 25 октября необычный предвыборный пикет провел в Гомеле кандидат в депутаты по Юбилейному округу № 31 Юрий Ганцевич, пишут naviny.by.
 
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