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Гомельский фермер привел на предвыборный пикет козу и корову
26.10.2019 20:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 октября необычный предвыборный пикет провел в Гомеле кандидат в депутаты по Юбилейному округу №31 Юрий Ганцевич, пишет сайт
Десятки людей из окрестных домов пришли посмотреть на необычный пикет, многие — с детьми. Малыши играли с животными, кормили их, а в это время кандидат в депутаты общался со взрослыми.
Фермер объяснил, что хотел повеселить людей, и рассказал, что планирует проводить подобные пикеты и в других микрорайонах Гомеля, которые входят в округ, по которому он баллотируется. Его соперник — кандидат от власти, глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин.
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Вечером 25 октября необычный предвыборный пикет провел в Гомеле кандидат в депутаты по Юбилейному округу № 31 Юрий Ганцевич, пишут naviny.by.
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