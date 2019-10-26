«Или повторная оплата, или на борт не пустят». «Белавиа» аннулировала билеты, купленные через aerobilet

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» аннулировала билеты, которые пассажиры купили через aerobilet.ru — на этот сайт их перенаправил сервис для поиска дешевых билетов aviasales.ru. Из ответа Aviasales пассажирам следует, что пострадавших несколько десятков человек.

Кирилл с женой родом из Беларуси, но живут в России. На родину собираются приехать на новый год — билеты на самолет покупали заранее, в октябре. Рейс «Белавиа» из Сочи в Минск и обратно.

— Спустя примерно две недели билетный оператор Aerobilet, к которому нас направил Aviasales, и через который мы приобрели билеты, прислал нам письмо, в котором сказано: «Белавиа» отказывает нам в перелете, хотя билеты оформлены по всем международным нормам, — рассказывает Кирилл.

По его словам, изначально на сайте «Белавиа» у билетов был статус бронирования «актуально», сейчас — нет даже брони. Компания аннулировала два билета Сочи — Минск, за которые семья заплатила 16 тысяч 568 российских рублей — около 260 долларов. Билеты из Минска в Сочи признали (они были куплены не через Aerobilet).

— «Белавиа» требует повторной оплаты билетов, иначе по купленным билетам нас на борт не пустят, — говорит Кирилл.

Он с женой всю неделю провел в переписках с Aerobilet, Aviasales и «Белавиа»

— «Белавиа» нас отправляет к оператору, а оператор — к «Белавиа». А Aviasales — к обоим вместе, и все разом отрицают ответственность.

«Белавиа» объяснила семье, «что денежные средства не получены».

— Ваше бронирование на рейсы «Белавиа» сохраняет, однако перевозчик не может предоставить неоплаченную услугу, и перевозка без оплаты осуществляться не будет. За возвратом денежных средств рекомендуем обратиться по месту оплаты или в ваш банк (…) по процедуре Charge Back. Авиакомпания «Белавиа» сожалеет о созданной ситуации агентством «Аэробилет» (…), — говорится в ответе.

От менеджера службы поддержки Aerobilet семья получила вот такое сообщение:

— Со стороны нашей компании не было никаких нарушений (…) Оплата за билеты поступает в авиакомпанию в определенный срок, прописанный в договоре с каждой а/к. (…) Авиакомпания должна была выяснять вопрос срока перевода денег с нами, а не с пассажирами (…) По решению судебного процесса будут приняты меры относительно компенсаций и возвратов.

— А сегодня мы узнали, что мы не одни такие, — продолжает Кирилл. — В Инстаграме увидели, что обманутых людей много, и некоторые уже собирают группу для написания коллективного заявления.

Из ответа сервиса Aviasales, который получил Кирилл, также следует, что пострадавших клиентов — десятки. «У нас есть около 40 обращений от клиентов, за возвратом денег которым мы следим», — говорится в сообщении компании.

В «Белавиа» TUT.BY ответили, что пока не комментируют ситуацию, информацию о дальнейших шагах пассажиры получают по электронной почте.