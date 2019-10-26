С 28 октября по 16 ноября в Комитете госконтроля Гродненской области работает «горячая линия» по вопросам наведению порядка на земле

Источник материала: Полымя

В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос выполнения поручения Главы государства по наведению порядка на земле путем вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости государственной собственности и собственности акционерных обществ.





В ходе проведенных контрольно-аналитических мероприятий, проведенных на территории Гродненской области, были установлены факты неиспользуемых объектов недвижимости государственной собственности и собственности акционерных обществ.

Неиспользуемые объекты не отражаются ни балансодержателями, ни органами управления в ежеквартальной ведомственной отчетности как неиспользуемые объекты.

Как правило, неиспользуемые объекты находятся в непригодном, практически разрушенном состоянии и могут быть опасны для населения: имеется свободный доступ во внутрь зданий, вокруг них мусор, выбиты стекла, полы разобраны, произрастает древесно-кустарниковая растительность. Ряд объектов уже по документам списаны и не числятся в бухгалтерском учете балансодержателей. Вместе с тем, данные объекты существуют и требуют к себе внимания и использования, а также хозяина.

С целью выполнению поручения Главы государства по наведению порядка на земле в Комитете государственного контроля Гродненской области с 28 октября по 16 ноября будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно 8(0152) 79 88 19,79 88 18,79 88 22, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся неиспользуемых объектах недвижимости.

Комитет государственного контроля Гродненской области