«Брест будет зеленым». Мэр Бреста рассказал дойдет ли Набережная до крепости

Источник материала: Tut.by

26 октября в городском саду Бреста прошла экологическая акция. Было высажено около двухсот деревьев: лип, кленов, дубков. Появится липовая аллея с фонарями, которая соединит сад с Набережной. В акции активное участие приняло руководство Бреста и городских служб, молодежь областного центра. Затем прошла «живая» планерка на местности по дальнейшему развитию Набережной, пишет " Вечерний Брест ".





Мэр Бреста Александр Рогачук рассказал, что работа по озеленению города будет продолжаться. В 2019-м году было высажено более 12 тысяч деревьев. И это кроме Парка тысячелетия. Снижать темпы никто не собирается.

— Брест, как и раньше, будет зеленым городом, — подчеркнул Александр Степанович. — В данном случае очень грамотно сработали городские коммунальщики. Липовая аллея проляжет там, где сами горожане протоптали дорогу к Набережной от центра сада. Значит, они хотят так ходить. Обустройство аллеи начнется в следующем году. Благодарен всем участникам акции, неравнодушным людям, кто берет в руки лопату, просто что-то советует… Доминанта зеленого города, повторюсь, всегда будет брендом Бреста.

В акции активное участие приняла брестская молодежь. Как рассказал первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк, 15 семейных пар не только высадили деревья, но и будут ухаживать за ними.





Суперфишка и суперобъект

Затем прошла «живая» планерка на природе по дальнейшему развитию Набережной. Как известно, ее обустройство планируется довести до самой Брестской крепости. Поэтому городское руководство и представители соответствующих служб «прошли ногами» этот маршрут. Пока он тернист в некоторых местах. Пришлось петлять по ухабам, через территорию старого речного порта. Там все еще остается некоторая инфраструктура. Есть шлюз, коммуникации… Вспомнили о «Тереспольской дороге», которая шла с одноименного укрепления крепости. А главное все убедились — сделать такой прогулочный маршрут вдоль Мухавца возможно. Плюс дополнить его экологической тропой, связать с островом в районе озер Соя. «Комиссия» успешно дошла до нового моста, который находится рядом с Брестской крепостью.

— То, что было сделано к тысячелетию — это базис дальнейшего развития города. Обустройство Набережной, которое уже проведено до улицы Ленина, будем продолжать дальше в сторону Брестской крепости, — пояснил Александр Рогачук. — Если мы сделаем Набережную с выходом на Брестскую крепость, это будет суперфишка и суперобъект для нашего города… Новогоднюю елку Ленинского района в этом году поставим «у реки» на продолжении улицы Советской. В этом же месте будет масса мероприятий, развернется торговля… Данную территорию мы постараемся всячески оживить.





По словам мэра, дальнейшее обустройство Набережной предусматривает вариант бюджетных и внебюджетных ассигнований, в формате государственно-частного партнерства. Уже есть соответствующее решение. Ни ТЭЦ, ни шлюз не помешают работе. Именно в сторону крепости планируется двигать всех: пешеходов, любителей скандинавской ходьбы, велосипедистов и туристов.

И это далеко не полный маршрут, дополнил разговор главный архитектор Бреста Николай Власюк. Можно пофантазировать и о возможности сохранения на данном пути некоторых объектов в стиле лофт.