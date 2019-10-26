﻿ «В Гомеле играть не люблю. Все меня знают, не могу расслабиться». Кто они - уличные музыканты города. 21.by
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«В Гомеле играть не люблю. Все меня знают, не могу расслабиться». Кто они - уличные музыканты города

27.10.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самое популярное место для уличных концертов в Гомеле — парк. В хорошую погоду здесь буквально на каждых ста метрах своя музыкальная площадка. Гитары, аккордеоны, цимбалы, люди. Кто же они — музыканты гомельского парка, выяснял TUT.BY.


Баянист Александр, у которого африканцы отплясывают под «Калинку-малинку»

— Не стесняйтесь, заказывайте музыку — гостеприимно зазывает на свою музыкальную территорию баянист Александр. — Что угодно могу сыграть. Пару дней назад, представляете, студенты из Африки отплясывали под «Калинку-малинку». Шли мимо и чем-то музыка моя их зацепила!

Баяну — 65 лет, Александру Кузнецову 49. Старичок-инструмент достался ему от тети — и уже 41 год они не расстаются.

За два выходных в парке, говорит музыкант, им с баяном удается заработать от 40 до 80 рублей. Больше всего было месяц назад: Александр поставил табличку «Завтра у меня день рождения» — и за 4 часа собрал 65 рублей.


В будни музыкант оформляет группы в детских садах — рисует. Рисунки берет и с собой в парк.

— Вот буквально час назад продал два. Один назывался «Осень» — изобразил влюбленную пару под дождем. Много не прошу — всего по 8 рублей.

Впервые баянист сыграл в парке четыре года назад.

— В первый же день заработал «старыми» 450 тысяч. Появился азарт — и теперь я тут, как дома. Решил выходить при каждом удобном случае. Сейчас исполню что-нибудь из Сюткина. Хотя могу что угодно, люблю Джо Дассена, Поля Мориа.


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Певец Алексей, который по будням строит, по выходным — поет

Алексей Сахно вдвое моложе Александра. Уже два года он поет в парке недалеко от центрального входа. Музыкант он самоучка, а по профессии — инженер-строитель.


— В будни ремонтирую квартиры, по выходным здесь пою. Скоро куплю электрогитару — еще и играть буду. Так проще исполнять песни под заказ. Чаще всего просят спеть шансон или популярную эстрадную песню, старые хиты. Минимум зарабатываю 45 рублей за 2−3 часа, но чаще всего 60−70 выходит. Мой личный рекорд — 110 рублей за пару часов!

Впервые Алексей пришел в парк два года назад.

—  Раньше у меня был свой музыкальный коллектив. Даже помню, с какой песней первый раз выступил, — «Сиреневый туман». С тех пор 8 лет прошло. А в парк меня привел отец: была очень хорошая погода, отец купил мне музыкальную колонку и предложил взять ее с собой и что-нибудь спеть. Было очень страшно, но в итоге круто получилось — пел тогда 4 часа подряд, отец стоял рядом, подбадривал. Знаете, я не столько петь на улице боялся, сколько того, что меня из парка выгонят. Но вот уже два года пою — и все отлично. Иногда слишком близко другие музыканты становятся, но я ни с кем не конфликтую — проще самому подвинуться.


Самая удивительная история с Алексеем случилась полтора года назад.

— Попросили спеть «Я люблю тебя до слез» — и дали 50 рублей. Теперь исполняю ее почти каждый раз, считаю, что эта песня — мой талисман. Скоро похолодает — как дождаться весны, чтобы вернуться в парк?


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Цимбалистка Вероника, которая хочет стать известным блогером

Если в парк со своими цимбалами приходит Вероника Маевская, рядом с ней всегда — толпа детей: танцуют и просят дать поиграть. Девушка не отказывает, но за маленькими музыкантами приглядывает: цимбалы — прихотливый инструмент.



Открыть/скачать видео (16.52 МБ)

— Чтобы цимбалы звучали правильно, важно все — на каком покрытии они стоят, какая погода. Я бы могла в парке на них весь год играть, но станет ветрено, сыро и холодно — а инструменту нужно в тепло, иначе будет расстраиваться. Если погода плохая, то звучат цимбалы «грязно».


Впервые в парк цимбалы Вероника принесла два месяца назад. Всегда, говорит, приходит сюда в сопровождении своего молодого человека: девушке всего 18 и одной здесь страшно, неадекватных людей хватает. А вдруг, говорит, кто-то деньги захочет украсть — она и не догонит! Да и инструмент тяжело самой таскать — 10 килограммов для хрупкой девушки многовато.

— Чтобы добраться с инструментом до парка, мне нужно вызвать такси. Туда и обратно — рублей 10. Это тот минимум, который я должна собрать здесь, чтобы хотя бы окупить дорогу. В среднем же за день зарабатываю 30−40 рублей. Однажды было целых 100!


Вероника бы вышла в парк играть еще год назад — но… лифт в доме поломался.

— А живу-то на 8 этаже, куда с цимбалами! Пока починили, сезон закончился. Так что вышла только в этом августе. Самым сложным было подобрать репертуар так, чтобы нравилось и мне, и людям.


Пока девушка учится в музыкальном колледже, но хочет стать популярным блогером.

— А отметьте меня в Instagram, а? — смеется девушка — а нам-то и несложно! —  В колледже на цимбалах мы играем народную музыку или классику. А она приелась не только мне, но и людям. Мне нравится исполнять что-то необычное для цимбал — то, что с этим инструментом не ассоциируется. Например, современную популярную музыку. Очень часто люди просят сыграть хиты 90-х — но я их не знаю совсем, я же тогда еще не родилась.


Баянист Михаил, который не любит праздную публику выходного дня

Баяниста Михаила Зеленина в парке найти непросто. Он выбирает непопулярные места и крайне редко приходит по выходным.

— Зачем мне играть для толпы? Мне нравится быть со слушателем тет-а-тет. Когда человек останавливается и слушает песню от начала до конца, а я вижу его глаза и чувствую отклик. Это люди, которые утром приходят в парк подумать, побыть наедине со своими мыслями. Нарядная толпа выходного дня — не мое.


Михаил в свое время учился в Академии музыки, последние 3 года работает в филармонии. А до этого был строителем, таксистом, преподавал в колледже. Долго, говорит, на одном месте усидеть не может. Два-три года — это максимум для трудовой стабильности.

На улицу с баяном Михаил впервые вышел 12 лет назад в Киеве. За эти годы, говорит, объездил десятки украинских, российских и белорусских городов.

— В Гомеле играть не люблю. Здесь все меня знают, поэтому не могу расслабиться. И люди тоже чувствуют мою напряженность. А в чужих городах отдаю себя публике целиком. У меня там такой эмоциональный подъем! Поэтому и заработки выше. Больше всего мы заработали в Могилеве вместе со скрипачом. Даже не открывали футляр для денег, было темно, мы очень долго играли… А когда уходили, то в футляре оказалось около двухсот рублей! В среднем же выходит рублей по 10 в час.


На прощание Михаил рассказывает нам, как он, уличный музыкант, изменил чью-то жизнь.

— Много лет назад мы с ребятами играли в Крыму. И к нам подошел человек, который учился со мной в Академии, но на другом курсе — и мы тогда много говорили о том, что продвигать себя как музыканта можно и играя на улице. А потом я узнал, что он создал музыкальное трио в Могилеве. Круто ведь — я стал для кого-то мотиватором!


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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Самое популярное место для уличных концертов в Гомеле - парк. В хорошую погоду здесь буквально на каждых ста метрах своя музыкальная площадка. Гитары, аккордеоны,...
 
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