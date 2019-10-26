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Свой профессиональный праздник отмечают работники участка «Уваровичи» филиала ОАО «Гомельский автобусный парк №1»

27.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники участка «Уваровичи» филиала ОАО «Гомельский автобусный парк №1».

Свой профессиональный праздник отмечают работники участка «Уваровичи» филиала ОАО «Гомельский автобусный парк №1»
Сергей Бураков

Накануне «Авангард» встретился с начальником участка Сергеем Бураковым. К слову, Сергей Дмитриевич успешно руководит вверенным ему подразделением уже более 14 лет, с 2005 года, когда его присоединили к Гомельскому автобусному парку №1. И, надо сказать, все это время производственный участок показывает весьма неплохие результаты.

– По состоянию на 1 октября этого года нашей организацией обслуживается 42 автобусных маршрута, из них 1 – в городском и 41 – в пригородном сообщении. Протяженность автобусных маршрутов составляет 1322,6 км, в том числе 1318,8 км приходится на пригород. С января по сентябрь включительно перевыполнение водителями планового задания составило 15457 рублей, или 105,3% к доведенному показателю. Количество проданных билетов превысило 93 тысячи, что на 1,5% больше, чем в прошлом году, – рассказал Сергей Бураков. – Мы всегда заботимся о комфорте и удобстве наших пассажиров. Так, в нынешнем году по многочисленным просьбам вернули заезд автобуса на маршруте «Буда-Кошелево-Гомель» через Октябрь в аг. Коммунар, продлили маршрут «Гомель-Уваровичи» отправлением из областного центра в 19.45 до Буда-Кошелево. В качестве эксперимента по понедельникам, средам и пятницам пустили автобусы «Буда-Кошелево-Николаевка», «Буда-Кошелево-Фундаминка» по улицам 50 лет Октября и Совхозной.
Разумеется, достижение высоких показателей было бы невозможным без четких и слаженных действий, профессионализма и преданности выбранному делу работников участка. Сегодня в подразделении трудятся 33 человека, в том числе 18 водителей автобуса. Так, из года в год исправно выполняют доведенные планы по выручке водители Юрий Будников, Александр Судаков, Виктор Сорокин. Много лет добросовестно трудятся диспетчеры Людмила Будникова и Наталья Иванешко. Безусловно, заслуги работников не остались незамеченными. В нынешнем году начальник участка Сергей Бураков награжден Почетной грамотой ОАО «Гомельоблавтотранс», водитель автобуса Александр Судаков и контролер технического осмотра автомобилей удостоены Почетных грамот Буда-Кошелевского райисполкома, кассир билетный Елена Воронкова отмечена благодарностью райисполкома.

– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников и ветеранов участка «Уваровичи» с грядущим профессиональным праздником, поблагодарить за ответственное отношение к делу. Крепкого вам здоровья, тепла, благополучия, счастья в ваших домах и семьях! – пожелал Сергей Бураков.

Свой профессиональный праздник отмечают работники участка «Уваровичи» филиала ОАО «Гомельский автобусный парк №1»
Кассир билетный Елена Воронкова и диспетчер Людмила Будникова (слева направо)

Марина Лусевич
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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники участка «Уваровичи» филиала ОАО «Гомельский автобусный парк №1». Накануне «Авангард»...
 
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