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Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники

27.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

День автомобилиста и дорожника в Беларуси отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Это праздник тех, для кого автотранспорт – профессия: водителей автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, кондукторов, ремонтных рабочих и диспетчеров, инженеров и руководителей транспортных предприятий – всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг, кто при любой погоде обеспечивает безопасность водителей и жителей нашего района.

Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники
Юрий Шоров

В преддверии праздника «Авангард» наведался в дорожно-ремонтно-строительное управление №184 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» и узнал у руководителя Юрия Шорова, с какими показателями организация подходит к профессиональному празднику, а заодно познакомился с лучшими представителями дорожной отрасли района.

– По итогам 9 месяцев этого года выручка от реализации товаров и услуг достигла 5021 тыс. руб., что почти вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2018 – 3482 тыс. руб.). Прибыль от реализации составила 557 тыс. руб. (за 9 месяцев 2018 – 471 тыс. руб.). Чистая прибыль с начала текущего года выросла более чем на 70% в сравнении с прошлым: со 182 до 311 тыс. руб. С начала года организацией выполнен ремонт местной сети автомобильных дорог на сумму 1711 тыс. руб., по прочим заказчикам – 2211 тыс. руб., в том числе в Петрикове, где мы оказывали коллегам посильную помощь, – на 668 тыс. руб. Отмечу также, что сегодня на предприятии трудятся 74 человека, среднемесячная заработная плата составляет 929 руб. 60 коп. (в 2018 – 825 руб. 40 коп.).

Хочу сказать, что нашими главными приоритетами были и остаются постоянный поиск новых форм и методов работы, достижение поставленных целей и задач, выполнение принятых обязательств, высокое качество оказываемых услуг. Мы все понимаем, что от нашей слаженной и добросовестной работы, преданности профессии и чувства ответственности за порученное дело в значительной степени зависит нормальное функционирование сложного народнохозяйственного механизма. Делаем все от нас зависящее для процветания района, а также удобства и комфорта его жителей, – рассказал Юрий Шаров.

Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники
Администрация ДРСУ-184
Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники
Заместитель главного бухгалтера Алла Кондратенко
Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники
Инспектор по кадрам Светлана Шорова
Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники
Водитель погрузчика Александр Будников
Для счастья нужно ведь порой немного: красивая и ровная дорога. Сегодня профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники
Сварщик Андрей Суздалев

Марина ЛУСЕВИЧ
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День автомобилиста и дорожника в Беларуси отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Это праздник тех, для кого автотранспорт – профессия:...
 
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