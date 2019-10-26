В Автопарке № 15 Пётр Горавиков работает седьмой год, а его общий водительский стаж — почти 30 лет

Источник материала: Радзiма



Водитель Автопарка № 15 Пётр Горавиков признается, что своей жизни без руля уже не представляет, а ведь когда-то, отучившись на права неделю, собирался бросить. Говорит, что совсем не нравилось, водителем быть никак не хотел, хотел быть трактористом. Отговорила мама, по-женски мудро посоветовав: раз начал — закончи дело, а потом можешь положить эти права на полку. Так в 1990 году было положено начало его водительскому стажу.

Как раз на это время пришлось переселение в Глусский район жителей Славгородчины, покидавших загрязненную Чернобылем территорию. Пётр Горавиков как водитель колхоза «Революция» был в числе тех, кто осуществлял переезд хозяйства в прямом смысле слова. И именно тогда, как говорится, втянулся, понял, насколько ему нравится его профессия.

В колхозе (ныне агрофирма «Славгородский») он отработал 23 года, из них много лет отъездил на бензовозе. Хотя и на трактор пересаживался, если нужно. Потом был год работы в «Бобруйсктрансе», на грузоперевозках, а шесть лет назад Пётр Горавиков устроился в глусский Автопарк. «Ответственнейший человек и профессионал», — такими словами высказывает свое мнение об этом работнике директор предприятия Александр Сытько. Вначале Петру Горавикову «достался» 10-тонный МАЗ, а теперь ездит на 20-тоннике, перевозит зерно, удобрения, песок, гравий… Был и водителем междугородного автобуса, а это очень большая ответственность. Пётр Николаевич сам признается, что за рулем огромного и неразворотливого МАЗа (при полной загрузке он весит 37—38 тонн) чувствует себя в разы спокойнее, ведь за плечами водителя автобуса — десятки человеческих жизней. Впрочем, он знает, что начеку надо быть в любом случае: нахалов и просто неопытных автовладельцев на дороге хватает.

А еще Пётр Горавиков удивил меня заявлением, что в Автопарке работать сложно, но интересно: постоянно узнаешь что-то новое, чему-то учишься. Хотя, казалось бы, водитель с почти 30-летним стажем сам кого хочешь научит. Вот это стремление не останавливаться, развиваться — оно важно в любой профессии, а еще важно, чтобы профессиональные качества были оценены по достоинству. В денежно-трудовых отношениях это выражается грамотами и премиями. Среди наград Петра Горавикова — нагрудный знак «За работу без аварий», несколько Почетных грамот, в том числе Могилёвского облисполкома в номинации «Лучший по профессии» (2015 год), а по итогам 2018 года он был признан лучшим водителем Глусского района, его портрет — на Доске почета.

О. ПЕТРОВА

Фото А. АВТУХОВОЙ