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«Если б я была мэром». Ирина хочет с помощью интернет-технологий навсегда покончить с бюрократией
27.10.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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По статистике 74% населения нашей страны регулярно пользуется интернетом. Из года в год эти показатели растут.
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Что же на деле в Гомеле? Чтобы оформить документы или получить справку, надо обойти 2−3 кабинета. Чтобы за день управиться со всеми бумажными делами, нужно быть настоящим логистом. Особенно мне, как маме маленького ребенка, неудобно брать справки в поликлинике. Нужно отстоять очередь. И медсестра, обязательно от руки, выдаст справку. То же самое — паспортный стол и иже с ними.
Неужели нельзя создать сервис «одно окно», куда можно было бы приходить с распечатанными документами, заверять их и т.д. Чтобы не отпрашиваться с работы, каждый раз думать на кого оставить малолетних детей.
На дворе 21 век и многие вопросы, можно решить одним кликом. Так к чему все эти сложности, бумаги, бланки и тети в окнах?
Кстати, с помощью интернет-сервисов можно было бы устраивать голосования по поводу расходования городского бюджета. Но кому-то по душе интерактивные елки. Тоже, наверное, технологии.
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Ирина, пересев в кресло градоначальника, развивала бы внедрение интернет-технологий и снизила бы уровень бюрократии.
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