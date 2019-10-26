«Если б я была мэром». Ирина хочет с помощью интернет-технологий навсегда покончить с бюрократией

Источник материала: Tut.by

Продолжаем делиться мечтами, которые вы, наши дорогие читатели, присылали на конкурс «Если б я был мэром» . Наша следующая участница — Ирина Грицук, пересев в кресло градоначальника, развивала бы внедрение интернет-технологий, чтобы снизить уровень бюрократии.





По статистике 74% населения нашей страны регулярно пользуется интернетом. Из года в год эти показатели растут.

Портал DataReportal при поддержке агентства We Are Social и платформы управления социальными медиа HootSuite опубликовал обзор глобального цифрового рынка за период с января 2018 по январь 2019. Количество интернет-пользователей показало рост 4,5 процента и достигло 7,03 млн человек, или 74 процента населения. Количество мобильных интернет­-пользователей равняется 5,8 млн — это 61 процент населения.

Что же на деле в Гомеле? Чтобы оформить документы или получить справку, надо обойти 2−3 кабинета. Чтобы за день управиться со всеми бумажными делами, нужно быть настоящим логистом. Особенно мне, как маме маленького ребенка, неудобно брать справки в поликлинике. Нужно отстоять очередь. И медсестра, обязательно от руки, выдаст справку. То же самое — паспортный стол и иже с ними.

Неужели нельзя создать сервис «одно окно», куда можно было бы приходить с распечатанными документами, заверять их и т.д. Чтобы не отпрашиваться с работы, каждый раз думать на кого оставить малолетних детей.

На дворе 21 век и многие вопросы, можно решить одним кликом. Так к чему все эти сложности, бумаги, бланки и тети в окнах?

Кстати, с помощью интернет-сервисов можно было бы устраивать голосования по поводу расходования городского бюджета. Но кому-то по душе интерактивные елки. Тоже, наверное, технологии.

Истории, присланные на творческий конкурс «Если б я был мэром», мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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