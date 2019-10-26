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Лидер J:Морс дал бесплатный концерт в пинской гимназии

27.10.2019 09:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рок-группа, чьи синглы стали классикой белорусской музыки, готовится к 20-летию. Большой юбилейный концерт "J:МОРС" даст уже 2 ноября в Минске. В рамках тура не только большие площадки, но и актовый зал гимназии Пинска. Там лидер группы Владимир Пугач сыграл бесплатный акустический концерт для учеников и учителей родной школы. В своем аккаунте в  Instagram певец признался, что там начинал заниматься музыкой и в последний раз выходил на сцену школы в 1993 году. Всего в юбилейном туре группы 12 городов. До 28 ноября артисты дадут концерты в Витебске, Гродно, Гомеле и Москве.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Рок-группа, чьи синглы стали классикой белорусской музыки, готовится к 20-летию. Большой юбилейный концерт "J:МОРС" даст уже 2 ноября в Минске. В рамках тура не только...
 
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