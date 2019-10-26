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Республиканская медовая ярмарка проходит в Минске

27.10.2019 09:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Станет ли вересковый мед новым белорусским брендом? И какой улей лучше: деревянный или из полистирола? Опытные пчеловоды страны обсуждают технические новинки и подводят итоги сезона на выставке "Пасека-2019". Кстати, в этом году самыми урожайными назвали северные районы Витебской области. Пик медосбора пришелся на май из-за ранней весны. На выставке можно пополнить запасы сладким янтарем, продегустировать и взять мастер-класс у опытных пчеловодов. Вся продукция для ведения хозяйства также представлена в продаже.
 
 
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Станет ли вересковый мед новым белорусским брендом? И какой улей лучше: деревянный или из полистирола? Опытные пчеловоды страны обсуждают технические новинки и...
 
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