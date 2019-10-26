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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многие страны Европы перешли сегодня ночью на зимнее время Разница с Литвой, Латвией и Украиной у Беларуси теперь минус час, а с Польшей минус два. Это важно учитывать при поездках за границу. В соответствии с зимним...

Разница с Литвой, Латвией и Украиной у Беларуси теперь минус час, а с Польшей минус два. Это важно учитывать при поездках за границу. В соответствии с зимним временем меняется и график движения поездов Белорусской железной дороги и рейсов самолетов Белавиа. Наша страна, напомним, отказалась от перехода на зимнее время еще в 2011 году. К слову, об этом думает и Евросоюз, однако окончательное решение так и не принято.