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В Москве состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России

27.10.2019 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ведомства подвели итоги совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019" и рассмотрели вопросы, касающиеся реализации плана мероприятий по обеспечению военной безопасности. На коллегии также поднималась тема совместной охраны внешних рубежей Союзного государства в воздушном пространстве и взаимодействие в области радиолокационной борьбы.
 
 
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Ведомства подвели итоги совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019" и рассмотрели вопросы, касающиеся реализации плана мероприятий по обеспечению военной...
 
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