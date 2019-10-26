Каждая удачная операция была частичкой большой победы. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Эдуарда Викторовича Лавриновича

Источник материала: Газета Авангард

27 октября исполняется 110 лет со дня рождения Почетного гражданина г. Буда-Кошелево, Героя Советского Союза Эдуарда Викторовича Лавриновича.

Родился в 1909 году в деревне Кулаково Верхнедвинского района, что на Витебщине. В начале 30-х годов служил в рядах Красной Армии, являлся членом КПСС. В апреле 1938 года переехал в Буда-Кошелевский район Гомельской области, где до 1941 года работал сначала счетоводом, а затем председателем колхоза «Перамога».

Взять в руки оружие человека мирного труда заставила Великая Отечественная война. Ни минуты не задумываясь, Эдуард Викторович принял вызов судьбы, в первые дни став командиром отряда народного ополчения, который был создан на территории Липиничского сельсовета. Вскоре по решению райкома партии направлен на учебу в Гомель, а после возглавил диверсионную группу и организовал партизанское движение.

В апреле 1942 года под руководством командира была проведена первая операция, в итоге которой уничтожено более 60 фашистов, сожжено около двух десятков машин противника. Вскоре последовали вторая и третья операции, и обе оказались удачными. Об одной из них в рапорте командиру первой Гомельской партизанской бригады П.А. Болыкову Лавринович писал: «29 мая в районе деревни Потаповка подорван фашистский эшелон, который шел на фронт. В результате разбито четыре вагона с живой силой и две платформы с автомашинами».

В 1943 году Эдуард Викторович возглавил отдельный диверсионный взвод отряда имени Калинина первой Гомельской партизанской бригады, на счету которого множество диверсий по взрыву железнодорожного полотна (в истории операция известна как «рельсовая война»). Печатные издания того времени писали: «20 августа 1943 года подрывники вышли на железную дорогу около поселка Высокая Грива. В сторону населенного пункта двигался поезд. Времени оставалось немного…

Приблизившись к деревне, раздался взрыв, пламя огня поднялось в небо, осветляя все вокруг. На фоне зарева отчетливо были видны платформы с автомашинами, которые наезжали одна на одну. Скрежет железа, крики фашистов, автоматные очереди – все слилось в один звук. Итогом диверсии стали уничтоженный вражеский паровоз и шесть платформ с автомашинами. Каждая удачная операция взвода Лавриновича была частичкой большой всенародной победы, которая приближала май 1945 года».

«Рельсовая война» очень напугала врага. В одном из донесений главному управлению путей сообщения Восхода в Варшаве отмечалось: «9 часов 14 минут. Буда-Кошелево-Радеево. Вспомогательный поезд подорвался на мине. », «11 часов 39 минут. Буда-Кошелево-Радеево. Состав №3310 наехал на мину…» Это была работа диверсионного взвода подрывников под командованием Эдуарда Лавриновича.

С участием названного взвода за годы борьбы Гомельской партизанской бригадой были уничтожены 98 эшелонов с живой силой и техникой врага, почти 1500 вражеских солдат и офицеров, подорвано 43 моста, взорваны 2 мотоцикла, одна танкетка, 1370 штук рельсов, разгромлено 12 немецко-полицейских управ.

После окончания боевых действий Эдуард Лавринович возглавлял Буда-Кошелевский райисполком.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, достойное выполнение правительственных заданий и заслуг в развитии партизанского движения в 1944 году Эдуарду Викторовичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотоя звезда».

На родине героя, в г. Верхнедвинске, его портрет украшает Аллею Славы. Фамилией Эдуарда Викторовича названа одна из улиц г. Буда-Кошелево, установлен бюст в райцентре.

Подготовила Галина ГОРБАЧ

Фото из интернета