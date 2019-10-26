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Администрация Президента продолжает выездные приемы
27.10.2019 12:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы граждан. Так, во вторник 29 октября в Светлогорске с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В Городокский район выедет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, в Барановичах и районе на вопросы ответит помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Приемы также пройдут 30, 31 октября и 1 ноября. Записаться можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.
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Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и...
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