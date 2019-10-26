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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента продолжает выездные приемы Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и...

Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы граждан. Так, во вторник 29 октября в Светлогорске с гражданами встретится помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В Городокский район выедет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, в Барановичах и районе на вопросы ответит помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Приемы также пройдут 30, 31 октября и 1 ноября. Записаться можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.