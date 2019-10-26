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В Беларуси количество нарушений сроков выдачи заработной платы сократилось почти на 30 %

27.10.2019 12:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов страны. Михаил Орда отметил, что проблема задолженности предприятий перед работниками по-прежнему требует особого внимания. Ее решением может стать принятие соответствующего документа обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций. Отметим, в стране с января по сентябрь заработная плата выросла почти на 8 % по сравнению за аналогичный период прошлого года.
 
 
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Об этом заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов страны. Михаил Орда отметил, что проблема задолженности предприятий перед работниками по-прежнему...
 
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