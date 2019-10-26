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120 молодых специалистов пришли в этом году на работу в агропромышленный комплекс Витебской области
27.10.2019 12:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо статистике, после обязательной отработки в хозяйствах остаются не больше половины. Как повысить привлекательность труда и жизни на селе? С какими проблемами сталкиваются молодые кадры на первом рабочем месте? Эти и другие вопросы выпускники аграрных вузов и ссузов, представители власти, профсоюзов и ученые обсудили на первом областном слете молодых специалистов АПК региона.
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По статистике, после обязательной отработки в хозяйствах остаются не больше половины. Как повысить привлекательность труда и жизни на селе? С какими проблемами...
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