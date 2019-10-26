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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 120 молодых специалистов пришли в этом году на работу в агропромышленный комплекс Витебской области По статистике, после обязательной отработки в хозяйствах остаются не больше половины. Как повысить привлекательность труда и жизни на селе? С какими проблемами...

По статистике, после обязательной отработки в хозяйствах остаются не больше половины. Как повысить привлекательность труда и жизни на селе? С какими проблемами сталкиваются молодые кадры на первом рабочем месте? Эти и другие вопросы выпускники аграрных вузов и ссузов, представители власти, профсоюзов и ученые обсудили на первом областном слете молодых специалистов АПК региона.