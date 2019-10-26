Итоги работы Кореличского районного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки за прошедшую пятилетку подвели в Кореличах

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На базе СШ №1 г. п. Кореличи состоялась отчетно-выборная конференция Кореличского районного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки, почетными гостями которой стали председатель Гродненского областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки Вера Гришечко, председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко, начальник управления образования Ирина Осташевич.





С отчетным докладом о работе Кореличского районного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки за период с 29.10.2014 г. по 25.10.2019 г. выступила председатель районного комитета Лариса Шугля. Именно Лариса Николаевна была вновь избрана председателем районной организации.





В ходе конференции председатели первичек учреждений образования района рассказали о том, чем сегодня живут члены профсоюзных организаций, в каких акциях и мероприятиях принимают участие, что делается для улучшений условий труда и отдыха членов профсоюзных организаций.

Так, председатель первичной профсоюзной организации СШ г.п. Мир Алла Бойко выступила с докладом «Успешное развитие образования через создание системы коллективно-договорных отношений.





Председатель первички СШ №2 г.п. Кореличи Марина Михайловская рассказала о приоритетных направления совершенствования работы первичной профсоюзной организации.





В том, что развитие социального партнерства – залог хороших условий для работы коллектива, уверена председатель первичной профсоюзной организации Жуховичской средней школы.





О работе профкома по стимулированию спортивно-массовой работы и популяризации массовых видов спорта рассказала председатель первички Красненского УПК детский сад – средняя школа.





О работе ревизионной комиссии районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки доложил председатель ревизионной комиссии Виктор Мелешко.





– Профсоюзная организация Кореличского района в последнее время уверенно набирает темпы, – подвела итоги конференции Вера Гришечко.





– Вы активно участвуете в спортивных мероприятих, туристических слетах, конкурсах и акциях. А это говорит о координации со стороны райкома профсоюза, личной заинтересованности каждой первички в общем успехе, полностью подтверждая девиз «Мы – вместе!» У каждого есть своя функция и ответственный участок работы, которые в итоге и складываются в профсоюзный успех. Для первичек очень важно выстроить социальное партнерство, найти возможность защитить интересы членов профсоюза в организации и оплате труда, не забыть человека, даже когда он ушел из трудового коллектива. Работа с ветеранами должна проводиться на должном уровне. Ведь поздравить бывшего работника с праздником, не требует больших материальных затрат. Однако именно она принесет человеку уверенность в том, что о нем помнят и ценят его труд.





Конференция завершилась приятным и волнующим моментом. Заслуженные награды от областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки были вручены председателю районного комитета Ларисе Шугле, а также учителю трудового обучения Жуховичской средней школы Геннадию Крупко, который принимал участие в жатве-2019.

Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила директору Жуховичской средней школы Евгению Чичкану юбилейную медаль «115 лет профсоюзному движению Беларуси», а также другие награды членам райкома Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

















Оксана ЯНУШ

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