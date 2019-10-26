27 октября: этот день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В Республике Беларусь — День автомобилиста и дорожника.

СОБЫТИЯ

1989 год — в Минске вышел первый номер газеты «Беларускi час», печатный орган профессиональных союзов Беларуси. Издается на белорусском и русском языках еженедельно; до 1990 году называлась «Праца». Освещает деятельность белорусских профсоюзов, взаимодействие профсоюзных организаций с органами государственного управления, тенденции развития профсоюзного движения в Беларуси и за рубежом. Публикует проблемные статьи и материалы на злобу дня, хронологию событий за неделю с анализом, пояснениями, выводами и прогнозом, дает консультации и комментарии специалистов, дайджесты последних изменений в законодательстве.

1989 год — на военной базе в районе поселка Станьково (Дзержинский район) ликвидирована последняя ракета АТР-23 (СС-23) согласно советско-американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

РОДИЛИСЬ

1899 год — Николай Антонович Доллежаль, российский ученый-энергетик, главный конструктор первой в мире атомной электростанции — Обнинской АЭС (1954). Один из руководителей разработки ядерной энергоустановки для первой российской атомной подводной лодки. Лауреат Ленинской премии (1957) и Государственной премии СССР (1949, 1951, 1953,1970, 1976). Умер в 2000 году.

1899 год — Михаил Иванович Жаров, российский артист театра и кино, народный артист СССР (1949). Снимался в фильмах «Медведь», «Деревенский детектив», «Анискин и Фантомас» и др. Умер в 1981 году.

1909 год — Лавринович Эдуард Викторович, один из организаторов партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). С августа 1941 года в тылу врага, командир диверсионной группы, затем взвода партизанского отряда им.М.Калинина 1-й Гомельской партизанской бригады. Группа устраивала диверсии на железнодорожной линии Гомель-Жлобин. Умер в 1982 году.

1944 год — Габриелян Виталий Рубенович, белорусский спортсмен (шашки), мастер спорта СССР (1962), гроссмейстер СССР (1969). В 1975 года окончил Азербайджанский институт народного хозяйства. Чемпион СССР по шашкам-64 (1966, 1969, 1973, 1977). Обладатель Кубка СССР (1969, 1977, 1981, 1982). Победитель открытого чемпионата США по шашкам-100. Финалист чемпионата мира (1988) по шашкам-64.

1944 год — Николай Петрович Караченцов, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Белые росы», «Собака на сене» и др. Умер в 2018 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день аудиовизуального наследия. Провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году с учетом того, что это наследие является свидетельством «экономического, политического и социального развития, эволюции образования, научных знаний, разнообразий культур различных наций и сообществ, эволюции природы и Вселенной». Впервые праздновался в 2007 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Сент-Винсент и Гренадины — День Независимости (1979). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены в 2002 году.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца.

Православный праздник Яхромской иконы Божьей Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Параскевы. Параскева Грязниха, Порошиха, Льняниха. Если же этот день приходится на пятницу, называется Параскевой-Пятницей. На Грязниху не бывает сухо. Если на Параскеву большая грязь, то до зимы осталось четыре недели.

Примечали, ненастная осень — дождливая весна. Параскева-Пятница считалась покровительницей рожениц. По народной примете, беременной женщине нельзя было расчесывать волосы в пятницу, опасаясь прогневать святую и лишиться ее помощи во время родов.

ИМЕНИНЫ

православные: Прасковьи, Николая, Назара, Протаса, Селивана;

католические: Зои, Сабины, Винцента, Петра.

БЕЛТА.