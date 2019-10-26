Пушистая новость: крупные колонии сусликов нашли в Минской области

Источник материала: Полымя

Крупные колонии сусликов обнаружили в Несвижском районе Минской области, такая информация озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.





На поиски грызунов орнитолог Сергей Шокало впервые отправился весной этого года. О том, что в Несвижском районе обитает колония крапчатого суслика, он узнал в интернете. Выяснилось, что поселение на данной территории самое крупное в стране и, возможно, в Европе, добавили в эфире.

Сейчас редкие представители белорусской фауны вышли из спячки из-за аномально теплого октября. Как было отмечено, популяция сусликов на грани исчезновения — зверек занесен в Красную книгу.

Сергей Шокало пояснил, что ранее зверек обитал в большом количестве. Он считался проблемой для сельского хозяйства, поэтому его уничтожали. В итоге результат не заставил себя ждать: в большинстве районов суслик исчез вообще.

Необычные грызуны крайне привередливы к ландшафту — селятся на широких лугах с низкой травой. Питается суслик в основном травой, не отходя от норки. В Несвижском районе на отдельно отмеренном участке в 250 кв.м ученые насчитали около 230 таких норок.

Главная опасность для суслика — вспашка неиспользуемых полей, во время которой и происходит массовое уничтожение животных.

По предварительным подсчетам, на территории Беларуси сегодня обитает всего несколько тысяч особей суслика. Стремительно уменьшается и популяция дикого хомяка и белки-летяги. Чтобы их сохранить, места обитания планируют огораживать. Продумывают и другие способы, как привлечь внимание к проблеме. К примеру, в Несвиже в национальном музее-заповеднике разрабатывают тематические экологические экскурсии.

«Суслики связаны с Радзивиллами. В XVIII веке их подарили Радзивиллам. Зверьки каким-то образом просочились на территорию и уцелели. Сейчас разрабатываем стратегию для того, чтобы организовать экскурсии и наблюдение за этой популяцией», — рассказал директор национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Сергей Климов.

В замке к следующему летнему сезону планируют подготовить сувенирную продукцию. Гости дворцово-паркового ансамбля смогут приобрести мини-скульптуры и декоративную посуду с изображением редкого для Беларуси обитателя природы.

Источник: БелТА