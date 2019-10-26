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В Беларуси работают более 400 профильных педагогических классов и групп

27.10.2019 15:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погрузиться в профессию во время учебы в школе. Сейчас в Беларуси работают более 400 профильных педагогических классов и групп. В столице их около полусотни. Ученики 10 и 11 классов не только изучают отдельные предметы на повышенном уровне, но и применяют полученные знания на практике. Например, учащиеся столичной гимназии № 20 самостоятельно готовят, а затем и проводят развлекательные занятия и игры для воспитанников детского сада, также разрабатывают уроки для младших классов в родной школе.

 
 
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Погрузиться в профессию во время учебы в школе. Сейчас в Беларуси работают более 400 профильных педагогических классов и групп. В столице их около полусотни. Ученики...
 
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