Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Объективно". Белорусско-казахстанский диалог глазами фоторепортеров Одним из главных событий этой недели стал официальный визит Президента Беларуси в Казахстан. В объективы фото- и видеокамер попали не только официальные встречи,...

Одним из главных событий этой недели стал официальный визит Президента Беларуси в Казахстан. В объективы фото- и видеокамер попали не только официальные встречи, но и открытие комплекса зданий посольства нашей страны, бизнес-форум и даже дружеские объятия Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Белорусско-казахстанский диалог глазами фоторепортеров в нашей рубрике "Объективно"