Спасти спасателей птиц. Как после поджога восстанавливают приют для пернатых в Осиповичском районе

Источник материала: Tut.by

Семью Столяровых из Осиповичского района знают без преувеличения во всех уголках Беларуси. Ведь люди везут к ним в приют в деревню Моисеевичи диких птиц со всей страны. Столяровы птицам помогают: лечат и отпускают на волю. Тех, кто не выживет в дикой природе, оставляют. А теперь помощь нужна самим спасателям пернатых — 8 месяцев назад кто-то поджег птичник . Сгорели более 400 птиц. Столяровы вдохнули, выдохнули — и упорно продолжили ставить на крыло своих пациентов с помощью людей и их пожертвований. Параллельно семья строит для пернатых новые дома и вольеры — нужно успеть до зимы. Спасателям диких птиц уже помогли более 8 тысяч человек. Но чтобы полностью оправиться от пожара, птичьему приюту нужно 17 тысяч рублей.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц. А также по возможности оказывает помощь и другим диким животным, иногда собакам и кошкам. Организация — исключительно некоммерческая, государственных дотаций не получает, существует за счет пожертвований и семейного бюджета семьи Столяровых.

Дом Жанны и Александра Столяровых стоит на отшибе — соседей нет. Потому супруги до сих пор недоумевают, кому они могли помешать. Ведь птичник 7 месяцев назад именно подожгли — это уже установили специалисты.





27 марта около 04.30 семья проснулась от того, что в электросчетчике выбило пробки. Выбежали во двор — увидели «пламя выше деревьев»: горел птичник. Благо, он находился на достаточно большом расстоянии от дома.

Потушить пожар сами Столяровы не могли — насос, который подавал воду, не работал из-за отключения электричества. Поэтому супруги вырывали изгороди, чтобы по ним пламя не перекинулось на остальные постройки на участке. Вольеры распахивали, чтобы птицы могли спастись сами. Так сбежали два австралийских эму, которых потом ловили две недели: Столяровым звонили местные, грибники — рассказывали, где в белорусских лесах видели экзотических птиц.

При пожаре погибли около 400 индюшат двухнедельного возраста, черный аист, полевой лунь. Диких птиц отправляли на ночь к индюшатам, так как у них не было по одному крылу — теплообмен был нарушен, птицы мерзли.





Сгорел и корм для остальных питомцев семьи. И с учетом того, что погибшие индюшата должны были пойти на продажу для содержания диких птиц, Столяровы оказались в незавидном положении. На две зарплаты на госработах, говорят они, себя бы прокормить.

Восемь тысяч людей на три сотни птиц





Помогли люди. На сегодняшний момент более 8 тысяч человек перечислили деньги, дали стройматериалы и просто поддержали морально. Последнее, говорит Жанна Столярова, едва ли не более ценно материальной стороны проблемы.

Семья очень надеется, что силовики найдут поджигателя. Но эта мысль проходит фоном — у Столяровых есть забота важнее: успеть построить зимние домики и вольеры для птиц до наступления холодов.





Сейчас с участка постоянно слышен звук молотка: глава семьи строит еще один зимовник вместо сгоревшего. Первый практически готов. Сын Столяровых, 6-летний Ратмир — «будущий биолог» — пока работает маляром. Ну, как работает — скорее мешает, чем помогает родителям. Но парень же старается! Он, к слову, главный в семье по выращиванию стрижей и ласточек: своими маленькими пальчиками выкормил столько птенцов, что счет идет уже на десятки. Еду для них — сверчков — мальчик тоже выращивает сам.









Семья Столяровых, дедушка Ратмира — вот и все строители птичьих домов. А пернатая часть семьи Столяровых — 58 особей — ждет новоселья и наверняка радуется такому теплому октябрю. Ведь если пойдет снег, совиный вольер, например, не выдержит — рухнет.

По подсчетам Столяровых, чтобы оправиться от пожара, им необходимо 17 тыс. рублей. Часть денег уже собрали через платформу molamola.by , часть — с помощью реквизитов на собственном сайте ptici.by .

— То, что мы можем продолжать спасать птиц — а их за это время было около двухсот, — платить за операции, строить им зимние домики, покупать корм — заслуга неравнодушных людей, — говорит Жанна Столярова. — Все деньги, которые поступают на благотворительный счет, мы сразу пускаем в оборот.

1 яйцо страуса = завтрак для одного аиста





Те же зимовники, например, — это не просто деревянные сараи. Для их обогрева используют инфракрасную пленку, которой обшивают пол и стены. Это жизненно необходимо для теплолюбивых птиц. И особенно для тех, кто сильно искалечен и не может летать, а потому останется в приюте навсегда: выпустить их на волю — обречь на голодную смерть.

Лечение и реабилитация диких птиц тоже стоит немалых денег. Ведь цель «Охраны природы» — вылечить и выпустить птиц в естественную среду обитания, не привязав их к человеку. И если помощь пернатым нужна минимальная, Жанна и Александр справляются сами: он — биолог, она — эколог. Если же нужна операция, птицу везут к ветеринару. Его услуги оплачиваются в полном объеме.

Например, стоимость одной только спицы для лечения перелома крыла аиста — 200 рублей. Жанна говорит, что кости можно и срастить, но тогда птица 100% не будет больше летать.











А переломы крыльев, ног у аистов и других птиц — типичная травма, с которой пернатых привозят к Столяровым. И причина этих травм, в основном, — человек: птиц нечаянно сбивают машины, по ним специально стреляют из пневматики…

— С ранениями от травматического оружия к нам часто попадают голуби, вороны — те птицы, которые находятся к человеку ближе всего. Лебедь к нам попал с разбитыми дробью клювом и спиной — мы вынимали пули, заживляли раны, — говорит Жанна.



Александр Столяров у вольера со спасенными лебедями. Самец стоит в агрессивной позе, готовый защищать себя и самку. По словам Александра, ударом крыла лебедь может переломить человеку ногу

Птиц с травмами за последние 7 месяцев в приюте было менее сотни — «не сезон», говорят Столяровы. Зато птенцов — более ста. Это были совсем маленькие птенцы в пуху, травмированные или обнаруженные на земле слетки, гнезда и родителей которых люди так и не нашли.

Деньгами немного помогают и страусы — в том смысле, что их яйца Столяровы продают, а на вырученные деньги покупают корм для других птиц. Например, 1 страусиное яйцо — это неделя еды для врановых. Или дневной рацион для одного аиста — он съедает до 12 мышей. Аистов сейчас в приюте одиннадцать.

















Помочь и не стать браконьером

Столяровы делают акцент на юридической стороне вопроса: птиц они принимают только с документами об изъятии из природы, которые составляет комиссия. Это несложно: если вы видите птицу, нуждающуюся в помощи человека (это важно!), звоните в МЧС или РОВД. Там дадут номер инспекции, в которую нужно сообщить о проблеме. По звонку выедет комиссия, которая бесплатно и по всем правилам оформит документы, если птицу или животное действительно нужно спасать. И можно приступать к действиям. Далее — регистрация в Министерстве природы. Иначе это посчитают браконьерством и дадут штраф до 50 базовых величин, или до 1 275 рублей для физических лиц, или до 12 750 — для юридических.

К слову, телефоны Столяровых знают и спасатели, и инспекторы различных структур, так что за помощью птице наверняка отправят к ним.





Вопрос «Зачем тратить столько сил и денег на птиц?» Столяровым задают постоянно. Взамен предлагают помочь детям, старикам, бездомным животным и далее по списку. И спасатели пернатых в который раз терпеливо объясняют:

— Птицы — это экологический барометр Земли. Если их не станет, мы, люди, тоже погибнем. Это как с пчелами: они исчезнут — исчезнут все растения. Не будет аистов — расплодятся гадюки. Выгоним из городов ворон — расплодятся крысы. Это простая биологическая цепочка.

И Столяровы стараются своими силами сохранять ее звенья. Птиц, которых выходили, выпускают на волю окольцованными, на них оформляют документы.

А после пожара территорию приюта огородили, установили камеры видеонаблюдения, вольеры и домики строят из негорючих материалов — а то мало ли кто еще биологию в школе не учил.