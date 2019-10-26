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Водителей Борисова поздравили с Днем автомобилиста

27.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 Увидев людей в форме, водители сразу же потянулись за документами – и как же они приятно удивились, когда узнали, что их хотят поздравить с Днем автомобилиста. Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Борисовского РУВД И.Ю. Пахтусова вместе со своими коллегами И.Р. Петровым и В.Н. Нехайчиком, а также председателем районной организации РОО «Белая Русь» В.Д. Васильевым подарили водителям автомобильный ароматизатор. А дети в ярких жилетах юных инспекторов движения, учащиеся средней школы № 18  Артем Иворовский и Дмитрий Маркелов вручили автомобилистам информационные листовки. Мероприятие прошло в рамках поздравительной акции «За безопасность движения».

Сотрудники ГАИ напомнили водителям о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и поблагодарили за безопасную езду. В свою очередь автомобилисты признались, что такие положительные встречи побуждают их быть еще внимательнее и ответственнее на дороге.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото автора

 
 
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