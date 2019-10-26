В Борисове появилась аллея семейных деревьев

Источник материала: Единство

Неподалеку от средней школы № 20, возле храма в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба жители города высадили 15 деревьев.

– Суть проекта в том, чтобы каждая семья могла в дальнейшем в любой момент прийти и посадить свое дерево, а потом ухаживать за ним, передавая обязанности по уходу подрастающему поколению. Рядом с каждой липой вскоре появятся именные таблички, – рассказала исполняющая обязанности первого секретаря Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева.

Борисовчанам этот проект пришелся по душе.

– Очень здорово, что молодежь задумывается об озеленении территорий, посадке деревьев – неравнодушие с их стороны поможет улучшить экологию нашей страны. Идея посадить семейное дерево нам очень понравилась, ведь, в первую очередь, – это память. К тому же, наша маленькая внучка Златослава очень загорелась посадить свое дерево, которое через несколько лет вырастет и будет радовать нашу семью, – поделились участники проекта Елена и Борис Казаковы.

Карина ВЕРХОВЦЕВА, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г.Борисова»