Скандал у писателей, Корж у бабушки, кот на самокате, врач-качок и «Мисс огонь» - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Давайте начнем новую рабочую неделю с красивого. Наша землячка Алиса Маненок (ее еще называют Барби-спортсменка) получила титул «Мисс огонь» на конкурсе красоты «Мисс Земля». По престижности этот конкурс стоит рядом с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл». А оценивают там не только внешность, но и значимость гуманитарных проектов, которые конкурсантки представляют на суд жюри.

А пока в Филиппинах смотрели на красавиц, в Минске красоту можно было не только увидеть, но и услышать. В Большом театре впервые выступили всемирно известные звезды оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Билеты на этот концерт стоили до 2200 рублей — вероятно, это самые дорогие билеты в истории Беларуси, но они все были выкуплены. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе экс-премьеры Сергей Сидорский и Андрей Кобяков (их впечатления о концерте мы тоже узнали).

Еще на выходных был юбилей Народной артистки Беларуси Зои Белохвостик. День рождения она провела на сцене — в спектакле «Павлинка» (с которого, собственного все и началось 20 лет назад). Мы поговорили с актрисой о театре и запахе свежей выпечки в доме, а также собрали архивные фотографии звезды Купаловского.





Чем кроме этого запомнились нам эти выходные? Рассказываем.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Для тех, кто не выбрасывает чеки из магазина и помнит, сколько стоил хлеб неделю назад, Белстат запустил калькулятор персональной инфляции . Теперь все неравнодушные к ценам граждане смогут следить, как дорожает их жизнь (а не какого-то там среднестатистического белоруса). Мы уже воспользовались калькулятором и готовы поделиться своими результатами, а заодно объясняем, почему наша личная инфляция не совпадает с официальной .

. Теперь все неравнодушные к ценам граждане смогут следить, как дорожает их жизнь (а не какого-то там среднестатистического белоруса). Мы уже воспользовались калькулятором и своими результатами, а заодно . Скандал вокруг конфликта в гомельской школе утих и почти забылся. В середине сентября вся страна следила за развитием «дела учительницы с партой» — и не уставала удивляться: кто-то — отношению общества, расколовшегося на два враждующих лагеря, к произошедшему, кто-то — вмешательству президента, кто-то последствиям скандала. Вспомнили о том, как развивались события в 15-й школе Гомеля, и рассказываем об итогах нашумевшего происшествия .

утих и почти забылся. В середине сентября вся страна следила за развитием «дела учительницы с партой» — и не уставала удивляться: кто-то — отношению общества, расколовшегося на два враждующих лагеря, к произошедшему, кто-то — вмешательству президента, кто-то последствиям скандала. Вспомнили о том, как развивались события в 15-й школе Гомеля, и . Уже второй месяц в Беларуси действуют новые страховые лимиты при разъезде после ДТП без ГАИ . Внушительная сумма в 800 евро дает надежду, что большинство мелких аварий будет оформляться именно по «европротоколу». Вопрос для каждого конкретного водителя лишь в том, хватит ли этой суммы, чтобы сделать ремонт и не ходить потом по судам. На примере популярных марок авто и типовом наборе повреждений попытались разобраться в этом.

. Внушительная сумма в 800 евро дает надежду, что большинство мелких аварий будет оформляться именно по «европротоколу». Вопрос для каждого конкретного водителя лишь в том, хватит ли этой суммы, чтобы сделать ремонт и не ходить потом по судам. На примере популярных марок авто и типовом наборе повреждений в этом. Дональд Трамп рассказал о том, как США ликвидировали лидера террористической организации «Исламское государство», а также о том, как в этом помогла… Россия.

о том, как США ликвидировали лидера террористической организации «Исламское государство», а также о том, как в этом помогла… Россия. Утрата этих выходных: от нас ушел композитор Олег Молчан. Ему было 54 года. Его песни есть в репертуаре многих белорусских исполнителей. В последнее время Олег Молчан тяжело болел, но боролся за жизнь до последнего . Этим летом, находясь в РНПЦ онкологии в Боровлянах, после сложнейших процедур, он не выпадал из жизни. Вел переговоры, строил планы. Сейчас на фирме «Мелодия» готов коллекционный винил и двойной CD, куда вошли более 30 хитов композитора в исполнении «Песняров» в разное время.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Туманным утром субботы в минском Дворце искусства начался съезд белорусского ПЕН-центра . Для тех, кто еще не в курсе, — это международная правозащитная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов, критиков, переводчиков, журналистов. Съезду предшествовал ряд скандальных событий. А потому все было очень горячо. Рассказываем обо всем подробно . Но стоило только восстановить членство некоторых исключенных, выбрать нового председателя ПЕН-центра (этот пост заняла нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич ) и разойтись, как появились новые заявления о выходе из организации.

. Для тех, кто еще не в курсе, — это международная правозащитная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов, критиков, переводчиков, журналистов. Съезду предшествовал ряд скандальных событий. А потому все было очень горячо. . Но стоило только восстановить членство некоторых исключенных, выбрать нового председателя ПЕН-центра (этот пост нобелевская лауреатка ) и разойтись, как появились о выходе из организации. Напоминаем, что у нас все еще идет перепись. И, пожалуй, самый обсуждаемый в этой связи вопрос — языковой. Наш политический обозреватель Юрий Дракохруст, например, считает, что родного белорусского языка на переписи будет больше , чем в 2009 году. И вот почему (спойлер: дело не в «мягкой белоруссизации» или призывах в интернете).

, чем в 2009 году. И вот почему (спойлер: дело не в «мягкой белоруссизации» или призывах в интернете). «Привет, как ты? Мне тебя ужасно не хватает, мне без тебя страшно. Я не могу о тебе не вспоминать, и от этого еще страшнее. Ты знаешь, мне очень обидно, что наши отношения довели меня до того, что вместе стало невыносимо. Любовь к тебе затмила все остальное. Она, как раковая опухоль, проросла во все сферы моей жизни,» — думаете, это письмо человека, пережившего расставание с любимым? Нет. Это письмо 32-летнего наркозависимого парня. И написал он этот текст не любимой, а именно наркотику. Андрею повезло — уже два года он не употребляет. Свою историю он описал в дневнике чувств , который вел всю реабилитацию. Это сложно, но стоит того, чтобы прочесть.

, который вел всю реабилитацию. Это сложно, но стоит того, чтобы прочесть. В Беларуси нет храма Армянской апостольской церкви. Равно как и священника, который может проводить церковные таинства. Поэтому все верующие каждый год с нетерпением ждут приезда священника из Москвы или Санкт-Петербурга.





А здесь у нас еще одна история удивительного человека . Андрей Егоров из Городка — райцентра в 30 км от Витебска, в фитнес-среде известен как «врач-качок» и автор популярного блога про ЗОЖ и силовые тренировки на YouTube. А в родном городе, где живет около 12,5 тысячи человек, его знают как заведующего Веремеевской амбулаторией. Если проще, Андрей — сельский доктор: медучреждение на окраине Городка обслуживает население ближайших деревень.

. Андрей Егоров из Городка — райцентра в 30 км от Витебска, в фитнес-среде известен как и автор популярного блога про ЗОЖ и силовые тренировки на YouTube. А в родном городе, где живет около 12,5 тысячи человек, его знают как заведующего Веремеевской амбулаторией. Если проще, Андрей — сельский доктор: медучреждение на окраине Городка обслуживает население ближайших деревень. Если вы уже планируете на ближайшую неделю не только рабочие дела, то вот вам анонс интересного мероприятия . В последний день октября в Минске откроется фотовыставка Сергея Брушко. «Честная фотография эпохи перемен» расскажет о жизни в переломные 1980−1990 годы.

. В последний день октября в Минске откроется расскажет о жизни в переломные 1980−1990 годы. Кстати, думаете, отдыхать можно только в теплых странах на пляжах? Смотрите, как проводит время у бабушки в деревне Макс Корж.





О ЗДОРОВЬЕ И СПОРТЕ

Доноры крови — это люди, которые фактически каждый день спасают жизни. Не напрямую, конечно. Но как обойтись без крови при операции, например? Или когда кто-нибудь попадает в серьезную аварию? Никак. Мы пригласили таких людей в студию и поговорили с ними о страхе заразиться чем-нибудь на процедуре, о плате за сдачу крови, отношении окружающих и о том, почему донорство — это важно .

с ними о страхе заразиться чем-нибудь на процедуре, о плате за сдачу крови, отношении окружающих и о том, . Впервые в Минске прошел фестиваль экологичного транспорта: это и самокаты, и моноколеса, и электровелосипеды, и самостоятельно придуманные средства передвижения. Представляете, некоторые на таком непривычном еще для большинства транспорте по 30 километров в день накатывают, а расходов при этом — пара рублей в месяц.





Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге поражением от уфимского «Салавата Юлаева». Рассказываем об этом — восьмом подряд — поражении подробно.

завершило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге поражением от уфимского «Салавата Юлаева». об этом — восьмом подряд — поражении подробно. Яркий матч сыграли «Шахтер» и «БАТЭ» в Солигорске. Если пропустили и не знаете результаты, вам сюда . А вот здесь о матче уже высказались тренеры команд.

в Солигорске. Если пропустили и не знаете результаты, вам . А вот здесь о матче уже тренеры команд. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко относительно легко справилась с сопротивлением голландки Кики Бертенс в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов). Арина не позволила Кики заработать ни одного брейк-пойнта. И вот как это было .

Все новости субботы, 26 октября

Все новости воскресенья, 27 октября

Кстати, вы не забыли, что перевели часы? Нет-нет, не у нас — у соседей. Многие вокруг уже живут по зимнему времени (и вот что это значит для нас с вами). Мы же, напомним, остались «в лете» с 2014 года. Пока новая неделя еще не успела «загрузить» вас (и нас) новостями, пройдите тест о событиях недели прошлой, а в нагрузку еще и угадайте футболиста по его жене. Бодрого утра нам всем!

Ваша редакция.