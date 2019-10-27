ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандал у писателей, Корж у бабушки, кот на самокате, врач-качок и «Мисс огонь» - все за выходные

28.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Давайте начнем новую рабочую неделю с красивого. Наша землячка Алиса Маненок (ее еще называют Барби-спортсменка) получила титул «Мисс огонь» на конкурсе красоты «Мисс Земля». По престижности этот конкурс стоит рядом с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл». А оценивают там не только внешность, но и значимость гуманитарных проектов, которые конкурсантки представляют на суд жюри.

А пока в Филиппинах смотрели на красавиц, в Минске красоту можно было не только увидеть, но и услышать. В Большом театре впервые выступили всемирно известные звезды оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Билеты на этот концерт стоили до 2200 рублей — вероятно, это самые дорогие билеты в истории Беларуси, но они все были выкуплены. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе экс-премьеры Сергей Сидорский и Андрей Кобяков (их впечатления о концерте мы тоже узнали).

Еще на выходных был юбилей Народной артистки Беларуси Зои Белохвостик. День рождения она провела на сцене — в спектакле «Павлинка» (с которого, собственного все и началось 20 лет назад). Мы поговорили с актрисой о театре и запахе свежей выпечки в доме, а также собрали архивные фотографии звезды Купаловского.


Чем кроме этого запомнились нам эти выходные? Рассказываем.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Для тех, кто не выбрасывает чеки из магазина и помнит, сколько стоил хлеб неделю назад, Белстат запустил калькулятор персональной инфляции. Теперь все неравнодушные к ценам граждане смогут следить, как дорожает их жизнь (а не какого-то там среднестатистического белоруса). Мы уже воспользовались калькулятором и готовы поделиться своими результатами, а заодно объясняем, почему наша личная инфляция не совпадает с официальной.
  • Скандал вокруг конфликта в гомельской школе утих и почти забылся. В середине сентября вся страна следила за развитием «дела учительницы с партой» — и не уставала удивляться: кто-то — отношению общества, расколовшегося на два враждующих лагеря, к произошедшему, кто-то — вмешательству президента, кто-то последствиям скандала. Вспомнили о том, как развивались события в 15-й школе Гомеля, и рассказываем об итогах нашумевшего происшествия.
  • Уже второй месяц в Беларуси действуют новые страховые лимиты при разъезде после ДТП без ГАИ. Внушительная сумма в 800 евро дает надежду, что большинство мелких аварий будет оформляться именно по «европротоколу». Вопрос для каждого конкретного водителя лишь в том, хватит ли этой суммы, чтобы сделать ремонт и не ходить потом по судам. На примере популярных марок авто и типовом наборе повреждений попытались разобраться в этом.
  • Дональд Трамп рассказал о том, как США ликвидировали лидера террористической организации «Исламское государство», а также о том, как в этом помогла… Россия.
  • Утрата этих выходных: от нас ушел композитор Олег Молчан. Ему было 54 года. Его песни есть в репертуаре многих белорусских исполнителей. В последнее время Олег Молчан тяжело болел, но боролся за жизнь до последнего. Этим летом, находясь в РНПЦ онкологии в Боровлянах, после сложнейших процедур, он не выпадал из жизни. Вел переговоры, строил планы. Сейчас на фирме «Мелодия» готов коллекционный винил и двойной CD, куда вошли более 30 хитов композитора в исполнении «Песняров» в разное время.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Туманным утром субботы в минском Дворце искусства начался съезд белорусского ПЕН-центра. Для тех, кто еще не в курсе, — это международная правозащитная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов, критиков, переводчиков, журналистов. Съезду предшествовал ряд скандальных событий. А потому все было очень горячо. Рассказываем обо всем подробно. Но стоило только восстановить членство некоторых исключенных, выбрать нового председателя ПЕН-центра (этот пост заняла нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич) и разойтись, как появились новые заявления о выходе из организации.
  • Напоминаем, что у нас все еще идет перепись. И, пожалуй, самый обсуждаемый в этой связи вопрос — языковой. Наш политический обозреватель Юрий Дракохруст, например, считает, что родного белорусского языка на переписи будет больше, чем в 2009 году. И вот почему (спойлер: дело не в «мягкой белоруссизации» или призывах в интернете).
  • «Привет, как ты? Мне тебя ужасно не хватает, мне без тебя страшно. Я не могу о тебе не вспоминать, и от этого еще страшнее. Ты знаешь, мне очень обидно, что наши отношения довели меня до того, что вместе стало невыносимо. Любовь к тебе затмила все остальное. Она, как раковая опухоль, проросла во все сферы моей жизни,» — думаете, это письмо человека, пережившего расставание с любимым? Нет. Это письмо 32-летнего наркозависимого парня. И написал он этот текст не любимой, а именно наркотику. Андрею повезло — уже два года он не употребляет. Свою историю он описал в дневнике чувств, который вел всю реабилитацию. Это сложно, но стоит того, чтобы прочесть.
  • В Беларуси нет храма Армянской апостольской церкви. Равно как и священника, который может проводить церковные таинства. Поэтому все верующие каждый год с нетерпением ждут приезда священника из Москвы или Санкт-Петербурга.


  • А здесь у нас еще одна история удивительного человека. Андрей Егоров из Городка — райцентра в 30 км от Витебска, в фитнес-среде известен как «врач-качок» и автор популярного блога про ЗОЖ и силовые тренировки на YouTube. А в родном городе, где живет около 12,5 тысячи человек, его знают как заведующего Веремеевской амбулаторией. Если проще, Андрей — сельский доктор: медучреждение на окраине Городка обслуживает население ближайших деревень.
  • Если вы уже планируете на ближайшую неделю не только рабочие дела, то вот вам анонс интересного мероприятия. В последний день октября в Минске откроется фотовыставка Сергея Брушко. «Честная фотография эпохи перемен» расскажет о жизни в переломные 1980−1990 годы.
  • Кстати, думаете, отдыхать можно только в теплых странах на пляжах? Смотрите, как проводит время у бабушки в деревне Макс Корж.


О ЗДОРОВЬЕ И СПОРТЕ

  • Доноры крови — это люди, которые фактически каждый день спасают жизни. Не напрямую, конечно. Но как обойтись без крови при операции, например? Или когда кто-нибудь попадает в серьезную аварию? Никак. Мы пригласили таких людей в студию и поговорили с ними о страхе заразиться чем-нибудь на процедуре, о плате за сдачу крови, отношении окружающих и о том, почему донорство — это важно.
  • Впервые в Минске прошел фестиваль экологичного транспорта: это и самокаты, и моноколеса, и электровелосипеды, и самостоятельно придуманные средства передвижения. Представляете, некоторые на таком непривычном еще для большинства транспорте по 30 километров в день накатывают, а расходов при этом — пара рублей в месяц.


  • Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге поражением от уфимского «Салавата Юлаева». Рассказываем об этом — восьмом подряд — поражении подробно.
  • Яркий матч сыграли «Шахтер» и «БАТЭ» в Солигорске. Если пропустили и не знаете результаты, вам сюда. А вот здесь о матче уже высказались тренеры команд.
  • Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко относительно легко справилась с сопротивлением голландки Кики Бертенс в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов). Арина не позволила Кики заработать ни одного брейк-пойнта. И вот как это было.

Все новости субботы, 26 октября

Все новости воскресенья, 27 октября

Кстати, вы не забыли, что перевели часы? Нет-нет, не у нас — у соседей. Многие вокруг уже живут по зимнему времени (и вот что это значит для нас с вами). Мы же, напомним, остались «в лете» с 2014 года. Пока новая неделя еще не успела «загрузить» вас (и нас) новостями, пройдите тест о событиях недели прошлой, а в нагрузку еще и угадайте футболиста по его жене. Бодрого утра нам всем!

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша землячка Алиса Маненок (ее еще называют Барби-спортсменкой) получила титул «Мисс огонь» на конкурсе красоты «Мисс Земля». А вот чем еще запомнились нам эти...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности: Погода в Беларуси испортилась, идет резкое усиление ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика