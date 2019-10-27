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Минусовые температуры, дожди и ветер. Погода в Гродно на неделе

28.10.2019 07:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно придут похолодание, туманы и дожди, обещает pogoda.by.


Фото: Reuters

Понедельник станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до +9°С, будет ясно, но очень ветрено.

Во вторник будет туман, до +8°С.

В среду и четверг утром будет от -2 до +2°С, туманно, днем дождь и до +7°С.

В пятницу утром столбик термометра снова опустится до -2°С, дневная температура воздуха не превысит +6°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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