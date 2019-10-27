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Первый минус и снег. Погода в Гомеле на неделе

28.10.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну вот, наконец, и наступила осень. В понедельник еще ничего, но начиная со вторника, по данным pogoda.by, с каждым днем будет все холоднее.


Фото: TUT.BY

В понедельник еще относительно тепло — солнечно и +12°С.

Во вторник уже +8°С, пасмурно.

В среду утром ноль, возможен снег, днем +4°С, без осадков.

В четверг и пятницу ночью уже -2°С, а днем всего +5°С, дождей не ожидается.

Хорошей неделивам — несмотря ни на что!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сегодня еще ничего, но, начиная со вторника, с каждым днем все холоднее.
 
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