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Первый минус и снег. Погода в Гомеле на неделе
28.10.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну вот, наконец, и наступила осень. В понедельник еще ничего, но начиная со вторника,
В понедельник еще относительно тепло — солнечно и +12°С.
Во вторник уже +8°С, пасмурно.
В среду утром ноль, возможен снег, днем +4°С, без осадков.
В четверг и пятницу ночью уже -2°С, а днем всего +5°С, дождей не ожидается.
Хорошей неделивам — несмотря ни на что!
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Сегодня еще ничего, но, начиная со вторника, с каждым днем все холоднее.
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