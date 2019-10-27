﻿ Мокрый снег и холод. Погода в Витебске на неделе. 21.by
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Мокрый снег и холод. Погода в Витебске на неделе

28.10.2019 07:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже в начале недели мы помашем «пока-пока» бабьему лету. А потом ждите снег и холод, прогнозирует Белгидрометцентр.


Фото: Reuters

Понедельник, 28 октября, — последний относительно теплый день на неделе: до +9°C. Но возможен дождь.

Во вторник, 29 октября, воздух охладится уже до +4…6°С. Ветрено, целый день дождь, а к вечеру — мокрый снег.

В среду, 30 октября, — заморозки. Ночью — −1…3°С, днем — 0…+2°C. Ночью и утром в прогнозе — снег, метель.

В четверг, 31 октября, в ночные часы — до 4 градусов мороза, а в дневные — до 4 градусов тепла. Небольшой дождь.

Пятница, 1 ноября, будет дождливой, но ночные заморозки закончатся. Немного потеплеет и днем: +4…6°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Уже в начале недели мы помашем пока бабьему лету. А потом ждите снег и холод.
 
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