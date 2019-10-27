﻿ Дожди, туманы и минусовые температуры. Все о погоде в Бресте на рабочей неделе. 21.by
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Дожди, туманы и минусовые температуры. Все о погоде в Бресте на рабочей неделе

28.10.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Брест придут похолодание, туманы и дожди, обещает pogoda.by.


Фото: Reuters

Понедельник станет самым теплым днем. Утром на город опустится туман с видимостью 400−600 метров. Во второй половине дня будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +11°С.

Во вторник возможен дождь. Воздух прогреется до +9°С.

В среду и четверг утром будет около 0 °C, но без осадков. Днем будет ясно и до +7°С.

В пятницу утром столбик термометра опустится до -3°С. Вечером — туман. Видимость составит 100−200 метров.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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На новой рабочей неделе в Брест придет похолодание, туманы и дожди.
 
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