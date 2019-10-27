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Такой теплый октябрь. Девять дней подряд в Беларуси обновлялись температурные рекорды

28.10.2019 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девять дней подряд, с 19 по 27 октября, в Беларуси обновлялись рекорды тепла, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В последний день перед похолоданием максимумы обновились на 34 станциях во всех областях и Минске.

В столице воздух прогрелся до 18 градусов при прогнозе 14−16. Побит рекорд, установленный 27 октября 1949 года (16,6). Обновились экстремумы в двух областных центрах: Витебске — 16,8 и Могилеве — 16,7. Прежние максимумы также держались 70 лет (15,4 и 16,1 градуса соответственно).

Теплее всего было в Дрогичине — 20,8 градуса выше нуля, однако рекорд дня для всей территории страны устоял (21,5 в 1949 году в Житковичах).

Накануне, 26 октября, максимум обновился только в Мстиславле, где история наблюдений пока небольшая, — 11,9 градуса против 10 в 2013 году.

25 октября были переписаны рекорды на шести метеостанциях в Витебской области, на двух — в Минской, на одной — в Брестской.

24 октября рекорд дня был отмечен на одной метеостанции (Мстиславль), 23-го — на двух (Мстиславль и Житковичи).

С 19 по 22 октября в Беларуси обновлялись рекорды тепла за весь период метеонаблюдений, 21 и 22 октября — локальные рекорды на всех без исключения метеостанциях страны.

Температурные рекорды фиксировались также с 13 по 16 октября.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го и 9−12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

Как сообщил 23 октября Белгидромет, так тепло в это время года впервые за последние 75 лет. Средняя температура воздуха за вторую декаду составила +12,9 градуса, что на 6 градусов выше климатической нормы; такой температурный режим характерен для первой половины сентября. «До конца недели еще сохранится теплая погода, но уже в начале следующей недели существенно похолодает, и в последние дни октября установится холодная погода, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега», — предупредили в тот день синоптики.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В последний день перед похолоданием максимумы обновились на 34 станциях во всех областях и Минске.
 
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