В витебском доме конфликт между соседями вылился в пожар в подъезде. Сгорела коляска девочки-инвалида

Источник материала: Tut.by

В послевоенном доме в исторической части Витебска на улице Урицкого вот уже две недели не утихают страсти. 12 октября здесь сгорела дотла коляска 3-летней девочки-инвалида. Мать ребенка, Екатерина, заявляет, что ее подожгла пожилая соседка с первого этажа: мол, ей не нравится, что сверху над ней играют и шумят дети. А 67-летняя пенсионерка Галина Александровна грозит привлечь молодую соседку за клевету. TUT.BY выслушал обе стороны конфликта, а также жильцов подъезда.



Так выглядит лестничная площадка после пожара. Коляска стояла в углу слева

МЧС сообщает об этом ЧП коротко: вечером 12 октября на лестничной клетке в многоквартирном доме на улице Урицкого, 11 произошел пожар. Сгорела детская коляска, поврежден светильник, закопчены стены. Причину возгорания устанавливают.

Соседи: «Коляска всегда всем мешала»

В этом старом витебском доме — три этажа и девять квартир. Лестничные пролеты — узкие, площадки между этажами — небольшие.



Дом на улице Урицкого

Подъезд населяют в основном пожилые люди. Одна из них — 67-летняя Галина Александровна, которую обвиняют в поджоге, живет в квартире на первом этаже. С ней вместе — дочь Виктория и внучка-старшеклассница.

Семья девочки, коляска которой сгорела, снимает квартиру этажом выше, прямо над пожилой соседкой. Екатерина с мужем приехали в Витебск из России. Кроме 3-летней дочки-инвалида, они воспитывают 6-летнего сына. В доме на Урицкого арендуют жилье более года.



Коляска, которая сгорела в подъезде

Конфликт из-за коляски между соседями начался давно. Жильцы рассказывают, что детский транспорт «путешествовал» по всему подъезду, и нигде «не прижился».

— Вы же видите, какие у нас на площадках маленькие проходы, на них вообще нельзя ставить коляски. И Кате было предписание из домоуправления — убрать коляску с лестничной клетки. Она его проигнорировала, — утверждает Виктория, дочь Галины Александровны. — Где эта коляска только уже ни стояла: и возле входной двери, и почтовых ящиков, потом на втором этаже, в конце концов — на третьем. Но где бы Катя ее ни ставила, постоянно кто-то из соседей был против — так как коляска мешала людям ходить, носить сумки и так далее. На втором этаже она создавала препятствия Валентине, которая из-за перелома ноги передвигалась на ходунках, а на третьем — женщине, которая ходит с палочкой, ей приходилось обходить коляску бочком.

Пожар: «Черный дым, языки пламени — было страшно!»

Виктория вспоминает, как развивались события при пожаре:

— Это было в седьмом часу вечера 12 октября. Прибежала соседка Валентина, кричит: «Горит третий этаж!». Я позвонила в МЧС, мне сообщили, что уже был вызов от других соседей — и к нам едет машина. Побежала на третий этаж — там черный дым, копоть, языки пламени. Было очень страшно! Стала всем стучать в двери: «Выходите! Горим!».

Хуже всего пришлось жильцам квартиры на третьем этаже, где задымление было самым сильным.

— Они закрыли лицо мокрыми тряпками, но все же не смогли выбежать из дома: было нечем дышать. Вышли на балкон — и там ждали приезда МЧС. Паника, шок были и у других жильцов. И только в квартире, где живет Катя, спокойствие: она стоит посреди комнаты в телефоне, а ее муж — возле двери, но никаких действий не предпринимает. Я — ему: «Одевай и скорей выводи детей!». Его первые слова: «Это горит наша коляска. И это — поджог». То есть еще никто не видел, что конкретно там горит, а он уже знал, что это коляска. Хотя он не поднимался туда, наверх. Мы ему кричим: «Неси воду, туши огонь». Он сразу стоял руки в брюки, потом все же понес воду, залил коляску. Когда приехали пожарные, огня уже не было.

Екатерина: «Коляску сожгла соседка с первого этажа»

Екатерина — хозяйка сгоревшей коляски, утверждает, что коляску подожгла соседка с первого этажа — из нелюбви к ее детям.

— Мы снимаем квартиру в этом доме с лета 2018 года. Конфликты с соседкой снизу начались практически сразу же. Пенсионерке не нравится, что сверху живут дети, что они играют, шумят. Ее раздражает даже то, что дети роняют игрушки. Нам и ходунками пользоваться нельзя, и ходить лишний раз нельзя.

Молодая мать утверждает, что соседка много раз жаловалась на ее семью в различные инстанции:

— Женщина не раз обзывала детей и вызывала к нам всех, кого только можно: милицию, домоуправление, опеку, соцзащиту, психолога из сада. И все уже в курсе, что у нас такая соседка.

Екатерина считает, что остальные соседи к ее семье претензий не имеют:

— С другими соседями у нас нормальные отношения. Пенсионерке из квартиры напротив я помогаю, хожу в магазин за продуктами. И она мне помогает: иногда смотрит детей, если мне, например, нужно отойди в поликлинику.

— Почему вы думаете, что это был поджог и что его устроила именно соседка?

— Потому что в тот вечер мы вернулись из детского центра примерно в 19.15. И когда поднимались в свою квартиру, мимо нас прошла эта самая соседка — и она спускалась с третьего этажа, где стояла коляска. А через несколько минут весь подъезд был в дыму.

Екатерина написала заявление об уничтожении имущества в милицию.



Так выглядит после пожара площадка третьего этажа — она в подъезде пострадала больше всего. Жильцы квартиры посередине спасались до приезда пожарных на балконе. В двух других в момент пожара никого не было

Пенсионерка: «Я сообщила куда следует, что дети находятся в СОП»

Пенсионерка Галина Александровна волнуется и пьет таблетки от давления:

— Мне седьмой десяток. Скажите, я буду заниматься вот этим — устраивать в подъезде пожар? А если б, не дай бог, загорелся дом? Куда бы мы, пенсионеры, потом все делись? А он ведь мог легко сгореть: постройка-то старая, сталинка, и перегородки тут из дранки. Да я сразу после пожара попала в больницу — давление подскочило 230 на 120. Недавно вот только выписалась.

— Почему Екатерина обвиняет в поджоге именно вас?

— У нас с ней постоянный конфликт из-за шума и грохота, который происходит в их квартире. Я ее много раз просила по-человечески: «Катя, успокой детей». Мы с дочкой и внучкой не можем спать. Крик, шум может быть и в одиннадцать часов ночи, и рано утром. А я — пожилой больной человек на инсулине.

Галина Александровна подтверждает, что обращалась в разные инстанции, чтобы те обратили внимание на молодую семью, проживающую сверху.

— Однажды видела, как старший ребенок поздно вечером, часов в десять, сидел на подоконнике. Что ему стоило кульнуться вниз? Сына и дочь-инвалида Катя с мужем нередко оставляют одних дома, а сами куда-то уходят вечером, часа на полтора-два. Я сообщила куда следует, что дети, по моему мнению, находятся в СОП.



В старых витебских домах свои устои, которых придерживаются жильцы. Например, во дворе на Урицкого у каждой квартиры — отдельная бельевая веревка. И соседки стараются вешать белье на «свою», иначе может быть конфликт

Еще одна соседка Кати, Валентина Владимировна, говорит, что тоже была с женщиной не в ладу:

— У меня с ней шла борьба из-за коляски. Я ходила с ходунками и не могла эту коляску обходить на площадке. Много раз просила ее убрать. В ответ — ноль эмоций. Вот за что нам, пенсионерам, эти трудности? У нас был нормальный тихий подъезд, пока не вселилась сюда эта семья. Дом построили в 1953 году, мы тут живем с молодости, все всех знают, вместе праздники отмечаем.

Виктория, дочь Галины Александровны, говорит, что писала на Екатерину заявление в милицию.

— За две недели до пожара я пришла домой со второй смены. И рано утром, примерно в 6.30, в квартире сверху начался грохот. Я пошла в РОВД и написала на Екатерину заявление. И так терпела этот шум целый год. Приходил участковый, разговаривал с ней. Но нарушений никаких в ее поведении проверка не выявила. Милиционер передал их документы в миграционную службу. А через две недели — этот пожар!



Ответ, который получила Виктория из Октябрьского РОВД

Виктория рассказывает, что после пожара к ним пришел милиционер.

— В интернете появилась статья , в которой Екатерина клевещет на мою мать. И к нам пришел милиционер, взял показания у нас, у Кати, у других соседей. В той публикации Катя утверждает, что у нее якобы есть заключение МЧС, что это был поджог. Однако милиционер нам сообщил, что по факту пожара проводится проверка, устанавливается причиненный ущерб, но никакого заключения экспертов — из-за чего загорелась коляска — еще нет.

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