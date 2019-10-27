Семинар «Региональные СМИ в эпоху цифровизации» прошел в Горках

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Семинар для государственных средств массовой информации Могилевской области «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: форматы и конкурентоспособность на медиарынке» прошел на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. В рамках заседания состоялось награждение победителей республиканского творческого конкурса среди СМИ «Пад знакам Года малой радзімы». В номинации «Земляки» диплом II степени получила газета «Могилевские Ведомости».



В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства информации, местных органов власти, начальники главных управлений идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов, руководители государственных региональных средств массовой информации и журналисты, представители факультета журналистики БГУ, приглашенные эксперты в сфере коммуникаций.