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Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили свои показатели — Костевич

28.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили свои показатели — Костевич
Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2019 году улучшили свои показатели, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год включает 53 региона. «На протяжении нынешнего года мы наблюдаем, что ситуация улучшается в этих регионах. Почти 80% из перечня 53 регионов улучшили свою ситуацию на рынке труда», — сказала министр.

Сейчас Министерство труда и соцзащиты приступает к формированию списка проблемных регионов на 2020 год. Ирина Костевич заверила, что этот перечень однозначно будет сокращен, территорий, которые имеют напряженную ситуацию на рынке труда, будет меньше.

Что касается ситуации в целом по стране, то, по словам министра, рынок труда стабильный, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда сокращается. Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска человеком работы. «Это важно для человека и для нас как регулятора сферы труда. Самое главное, чтобы человек, который потерял работу, быстро нашел новую. Последние данные — это занимает почти 7 месяцев, в то время как в прошлом году — почти 8 месяцев», — отметила Ирина Костевич.

При этом Минтруда особое внимание уделяет сокращению группы тех, кому приходится искать работу больше года, и здесь тоже есть положительные тенденции. «В текущем году 20% безработных искали работу больше года, в то время как в прошлом году — более 23%», — привела цифры министр.-0-

БЕЛТА

 
 
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Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2019 году улучшили свои показатели, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина...
 
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