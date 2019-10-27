|
В Витебске пройдет встреча с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем
28.10.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В арт-пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1) в воскресенье, 3 ноября, пройдет встреча с известным политиком и ученым, первым руководителем независимой Беларуси
Ожидается, что Станислав Шушкевич расскажет о провозглашении независимости белорусского государства, противостоянии с номенклатурой, мифах и реальностях политической жизни страны в начале 1990-х, интересных эпизодах работы Верховного Совета Беларуси.
Гостю можно будет задать вопрос.
Начало встречи — в 17.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В арт-пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1) в воскресенье, 3 ноября, состоится встреча с известным политиком Станиславом Шушкевичем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)