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В Витебске пройдет встреча с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем

28.10.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В арт-пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1) в воскресенье, 3 ноября, пройдет встреча с известным политиком и ученым, первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем.


Станислав Шушкевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ожидается, что Станислав Шушкевич расскажет о провозглашении независимости белорусского государства, противостоянии с номенклатурой, мифах и реальностях политической жизни страны в начале 1990-х, интересных эпизодах работы Верховного Совета Беларуси.

Гостю можно будет задать вопрос.

Начало встречи — в 17.00.

Вход — свободный. Но организаторы просят зарегистрироваться по ссылке.

 
 
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В арт-пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1) в воскресенье, 3 ноября, состоится встреча с известным политиком Станиславом Шушкевичем.
 
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