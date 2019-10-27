Бабье лето всё: в Могилеве на неделе - похолодание и ночные заморозки

Источник материала: Tut.by

Как провели эти выходные, друзья? Насладились последними теплыми деньками бабьего лета и октября? Готовьте шарфы и теплые куртки — в Могилев идет похолодание. Одно радует — без дождей. По ночам уже будут заморозки, а днем — не выше +6°С. По предварительным данным, в выходные днем будет даже 0 °C, но это неточно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 28 октября, днем будет до +9°С, переменная облачность. Возможен дождь.

Во вторник ощутимо похолодает 0…+6°С. Поднимется порывистый ветер, но будет, в основном, солнечно.

В среду, 30 октября, станет еще холоднее: −1…+2°С. Днем все еще будет ветрено, но солнечно.

В четверг прогнозируют пасмурную и ветреную погоду, небольшие дожди и потепление: +2…+4°С.

В пятницу, 2 ноября, с погодой будет вообще твориться что-то странное. Температура воздуха будет колебаться в пределах −5…+5°С. Будет облачно с прояснениями, ветрено, местами пройдут небольшие дожди.

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