В Чечерске суд вынес приговор паре, которая жестоко убила пенсионера, а затем подожгла его и дом

Источник материала: Tut.by

Гомельский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве 63-летнего жителя Чечерска, чье обгоревшее тело было найдено на месте пожара в его доме, сообщает «Чечерский вестник».



Фото: Следственный комитет

Суд приговорил обвиняемого мужчину к 21 году в колонии строгого режима. Его соучастнице дали 18 лет.

7 ноября в МЧС сообщили о пожаре дома на улице Братьев Лизюковых в Чечерске. Спасатели при исследовании задымленного дома обнаружили обгоревшее тело хозяина.

Экспертиза показала, что на теле погибшего были резаные раны, характерные для насильственной смерти. Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались знакомые погибшего — 29-летний мужчина и его 23-летняя сожительница.

По версии следствия, 5 ноября пара похитила у мужчины часть полученной пенсии — 225 рублей, которые лежали у него в паспорте на багажнике велосипеда. В следующий вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к пенсионеру домой, избили его и похитили 60 рублей, а также бутылку водки.

На следующий день пенсионер написал на обидчиков заявление в милицию и уже ночью те ему отомстили — проникли в дом, били руками и ногами, а также наносили удары колюще-режущими предметами. От полученных травм мужчина умер.

Чтобы скрыть следы преступления, сожители облили пол и тело погибшего бензином, а затем подожгли.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.