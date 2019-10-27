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Победительница конкурса «Белазовский аккорд-2019» перепела «Песняров»

28.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В нынешнем году на творческое состязание поступило 33 заявки, однако право на участие в конкурсе получили только те претенденты, которые прошли отборочный тур. Как рассказали организаторы конкурса ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», по результатам прослушивания в финал вышли 16 сильнейших участников из Барановичей, Бреста, Витебска, Жодино, Лепеля, Минска, Могилева, Молодечно, Орши и Тобольска (РФ).

Песни артисты исполняли в сопровождении образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оценивало их компетентное жюри, среди которых лидер фольк-группы «Палац» Олег Хоменко, композитор Олег Елисеенков и дирижер Виктор Бабарикин.

Призы и дипломы распределили следующим образом:

— «Приз зрительских симпатий»: АНТОН КОРЧЕВСКИЙ  (г. Минск);

— приз «За любоў да роднай песні»: НИКИТА АДАМЧУК  (г. Барановичи);

— приз «За сценическое обаяние»: НИКОЛЬ ФУРГАЛ (г. Витебск);

— приз «Лучшая песня конкурса»: ОЛЬГА КРЕМЛЕВА (г. Тобольск, РФ);

— «Специальный приз жюри»: МИЛА СТАРОРУСОВА (г. Орша).

Диплом III степени: КАРИНА РОМЫШ (г. Жодино).

Диплом II степени: АПОЛЛИНАРИЯ КОВАЛЕНКО (г. Могилев).

Диплом I степени: АНТОН КОРЧЕВСКИЙ (г. Минск).

Гран-при: АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВСКАЯ  (г. Минск).

Победительница по-своему, в джазовой манере, перепела «Ночку цёмную» легендарного ансамбля «Песняры».

Дополнительно

Конкурс эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд» проводится с 2002 года и считается хорошей стартовой площадкой для начинающих исполнителей. В разные годы нем принимали участие такие известные сегодня артисты, как Виталий Гордей, Инга Киселева, Александра Захарик, Алексей Гросс, Дмитрий Даниленко, Ярослав Сумишевский, Ксения Жук, Евгений Литвинкович, Юлия Сидорук, Егор Шаранков.

https://www.mlyn.by/2019/10/pobeditelnitsa-konkursa-belazovskij-akkord-2019-perepela-pesnyarov/

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Конкурс молодых эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд» собрал во Дворце культуры Жодино в минувшие выходные 16 артистов из Беларуси и России. Гран-при...
 
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