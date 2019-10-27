Победительница конкурса «Белазовский аккорд-2019» перепела «Песняров»

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В нынешнем году на творческое состязание поступило 33 заявки, однако право на участие в конкурсе получили только те претенденты, которые прошли отборочный тур. Как рассказали организаторы конкурса ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», по результатам прослушивания в финал вышли 16 сильнейших участников из Барановичей, Бреста, Витебска, Жодино, Лепеля, Минска, Могилева, Молодечно, Орши и Тобольска (РФ).

Песни артисты исполняли в сопровождении образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оценивало их компетентное жюри, среди которых лидер фольк-группы «Палац» Олег Хоменко, композитор Олег Елисеенков и дирижер Виктор Бабарикин.

Призы и дипломы распределили следующим образом:

— «Приз зрительских симпатий»: АНТОН КОРЧЕВСКИЙ (г. Минск);

— приз «За любоў да роднай песні»: НИКИТА АДАМЧУК (г. Барановичи);

— приз «За сценическое обаяние»: НИКОЛЬ ФУРГАЛ (г. Витебск);

— приз «Лучшая песня конкурса»: ОЛЬГА КРЕМЛЕВА (г. Тобольск, РФ);

— «Специальный приз жюри»: МИЛА СТАРОРУСОВА (г. Орша).

Диплом III степени: КАРИНА РОМЫШ (г. Жодино).

Диплом II степени: АПОЛЛИНАРИЯ КОВАЛЕНКО (г. Могилев).

Диплом I степени: АНТОН КОРЧЕВСКИЙ (г. Минск).

Гран-при: АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВСКАЯ (г. Минск).

Победительница по-своему, в джазовой манере, перепела «Ночку цёмную» легендарного ансамбля «Песняры».

Дополнительно

Конкурс эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд» проводится с 2002 года и считается хорошей стартовой площадкой для начинающих исполнителей. В разные годы нем принимали участие такие известные сегодня артисты, как Виталий Гордей, Инга Киселева, Александра Захарик, Алексей Гросс, Дмитрий Даниленко, Ярослав Сумишевский, Ксения Жук, Евгений Литвинкович, Юлия Сидорук, Егор Шаранков.