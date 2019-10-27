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Следующая рабочая неделя у белорусов будет трёхдневной

28.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Следующая рабочая неделя у белорусов будет трёхдневной
В нынешнем году в ноябре белорусов ждет перенос одного рабочего дня. В связи с тем, что 7 ноября – День Октябрьской революции выпадает на четверг правительством было решено перенести рабочий день с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Напомним, что известен график переносов рабочих дней на 2020 год. Соответствующим решением Совета Министров Республики Беларусь рабочие дни в 2020 году переносятся:

  • с четверга, 2 января, на субботу, 4 января;
  • с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января;
  • с понедельника, 27 апреля, на субботу 4 апреля (на 28 апреля выпадает Радоница в 2020 году).

Таким образом, в Новый год белорусы будут отдыхать 1 и 2 января, в православное Рождество – 6 и 7 января, на Радоницу выпадет четыре выходных дня – 25, 26, 27 и 28 апреля.

 
 
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> В нынешнем году в ноябре белорусов ждет перенос одного рабочего дня. В связи с тем, что 7 ноября – День Октябрьской революции выпадает на четверг правительством...
 
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