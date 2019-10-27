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Следующая рабочая неделя у белорусов будет трёхдневной
28.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, что известен график переносов рабочих дней на 2020 год. Соответствующим решением Совета Министров Республики Беларусь рабочие дни в 2020 году переносятся:
Таким образом, в Новый год белорусы будут отдыхать 1 и 2 января, в православное Рождество – 6 и 7 января, на Радоницу выпадет четыре выходных дня – 25, 26, 27 и 28 апреля.
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