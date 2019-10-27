Жителей Пинска и района приглашают в Лемешевичи на митинг-реквием с закладкой в капсулу земли с братской могилы

Источник материала: Полесская правда





Пинский район присоединяется к международной патриотической акции «Во славу общей Победы».

В ходе акции во всех регионах области, как и в целом по стране, в торжественной обстановке проходит закладка земли в капсулы с мест воинской славы и гибели мирного населения. Завершится акция весной 2020 года. 9 мая, в день 75-летия Победы, капсулы с информацией о погибших, землей из регионов будут заложены в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Аналогичные мероприятия по увековечиванию имен соотечественников, погибших за пределами Беларуси, предусматривается провести в приграничных с Республикой Беларусь областях России и Украины.

29 октября митинг-реквием с закладкой земли в капсулу состоится у братской могилы советских воинов и партизан в д. Лемешевичи. Начало в 14.00.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом памятном мероприятии!