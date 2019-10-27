Перенос рабочих дней: как работаем и отдыхаем в ноябре

Источник материала: Газета Авангард





Даты переносов рабочих дней утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года № 906.

В начале ноября у нас будет 4 выходных дня подряд. Это связано с переносом рабочего дня (8 ноября) на субботу (16 ноября).

Выходными днями, таким образом, станут будут 7, 8, 9 и 10 ноября. А дополнительным рабочим днем — суббота 16 ноября.

Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.