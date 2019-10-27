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Частных агентств по трудоустройству с начала года стало больше в 5 раз — Минтруда

28.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Частных агентств по трудоустройству с начала года стало больше в 5 раз — Минтруда

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала 2019 года количество частных агентств по трудоустройству выросло в пять раз, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Достаточно активно используется общереспубликанский банк вакансий: более 12 млн посещений, чтобы посмотреть вакансии. В среднем 200 тыс. человек ежегодно обращаются непосредственно в службу занятости, эта государственная услуга по по предоставлению возможности трудоустройства очень востребована. При этом у нас в стране работают агентства по трудоустройству частной формы собственности, и их количество тоже растет. Это говорит о том, что они тоже востребованы и нашли свою нишу по оказанию услуг на рынке труда. Последние данные: эти услуги оказывают 163 субъекта, их количество, если сравнить с началом текущего года, увеличилось в пять раз», — отметила Ирина Костевич.

Что касается новых рабочих мест, то более 50% их создается на действующих средних и крупных предприятиях. Вместе с тем за девять месяцев этого года было создано более 9 тыс. юридических лиц, которые, соответственно, создают новые рабочие места. Если говорить по структуре экономики, то около 30% новых рабочих мест появляется в сфере производства, 70% — в сфере услуг (торговля, IT и др.).

Согласно информации Минтруда, ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации около 5% безработных, по оценке Ирины Костевич, этого мало. «Хотелось бы большей активности со стороны безработных. Потому что наниматели предъявляют, конечно, намного больше требований к той квалификации, которая сегодня есть у безработных», — сказала она.

На протяжении ряда лет Минтруда делает акцент на переподготовку кадров под заказ нанимателя. «Если мы стартовали где-то с 20% в предыдущие годы, то сегодня более 60% переподготавливаются под заказ нанимателя. Но понимаем, что это еще недостаточная планка, на 2020 год мы поставили задачу выйти на уровень более 65%», — добавила Ирина Костевич.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала 2019 года количество частных агентств по трудоустройству выросло в пять раз, сообщила министр труда...
 
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