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Смотрите, в Брестской области нашли боровик весом более килограмма
28.10.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грибник нашел в лесу Брестской области боровик весом 1 кг 100 гр. Фотографию находки он разместил в паблике «
Брестский гриб, конечно, огромный — но не рекордсмен. Напомним, на прошлогоднем грибном чемпионате в Полоцком районе
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Гриб, конечно. огромный - но не рекордсмен.
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