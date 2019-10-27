Смотрите, в Брестской области нашли боровик весом более килограмма

Источник материала: Tut.by

Грибник нашел в лесу Брестской области боровик весом 1 кг 100 гр. Фотографию находки он разместил в паблике « Онлайн Брест ».



Фото: vk.com/onlinebrest

Брестский гриб, конечно, огромный — но не рекордсмен. Напомним, на прошлогоднем грибном чемпионате в Полоцком районе победил боровик весом более 3 кг с диаметром шляпки 47 см.