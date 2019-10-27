Задерживаются поезда в направлении Молодечно-Минск якобы из-за поломки грузового состава

Источник материала: Tut.by

Утром 28 октября не все пассажиры смогли вовремя добраться в Минск: читатели TUT.BY сообщают о задержке поездов в направлении из Молодечно. Об этом же пишет региональное издание Kraj.by.

Судя по онлайн-табло столичного ж/д вокзала, из Молодечно опаздывает на час как минимум одна электричка (прибытие 12.08 вместо 11.08), а также на почти два с половиной часа — электричка из Гудогая (вместо 09.22 поезд ждут в 11.37). Еще на 40 минут задерживается «штадлер» из Гродно (новое время прибытия — 11.22).

В справке БелЖД подтвердили, что задержки по направлению есть, но точных причин пока не знают.

Как уточняет издание Kraj.by со ссылкой на пассажира Эдуарда, людям в «гудогайской» электричке сообщили, что всему виной технические причины — якобы впереди сломался грузовой товарный поезд.



Фото: предоставлены kraj.by читателем портала Эдуардом

«Доехали до Олехновичей. Если я правильно услышал объявление, Минск не принимает. Здесь стоит электричка на Молодечно. Наверное, та же проблема. „Штадлеры“ проходят. Нам сказали, что поезд отправится после того, как поедет грузовой состав. Он стоит рядом. Но когда это будет, неизвестно», — рассказал мужчина.

По данным онлайн-табло, на полчаса задерживается еще одна электричка из Гудогая, которая должна была прибыть в Минск 11.29.