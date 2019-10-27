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Задерживаются поезда в направлении Молодечно-Минск якобы из-за поломки грузового состава
28.10.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 28 октября не все пассажиры смогли вовремя добраться в Минск: читатели TUT.BY сообщают о задержке поездов в направлении из Молодечно. Об этом же пишет региональное издание Kraj.by.
Судя по
В справке БелЖД подтвердили, что задержки по направлению есть, но точных причин пока не знают.
Как
«Доехали до Олехновичей. Если я правильно услышал объявление, Минск не принимает. Здесь стоит электричка на Молодечно. Наверное, та же проблема. „Штадлеры“ проходят. Нам сказали, что поезд отправится после того, как поедет грузовой состав. Он стоит рядом. Но когда это будет, неизвестно», — рассказал мужчина.
По данным онлайн-табло, на полчаса задерживается еще одна электричка из Гудогая, которая должна была прибыть в Минск 11.29.
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Электричка из Гудогая опаздывает почти на два с половиной часа. Есть и задержка с поездом из Гродно.
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