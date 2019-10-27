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Мост с символикой «Славянского базара» появился в Витебске

28.10.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мост через ручей Дунай в парке имени Фрунзе теперь будет с символикой фестиваля «Славянский базар в Витебске».


Этот мостик через ручей, ведущий на лестницу к концертному залу «Витебск», закрыли на реконструкцию еще в сентябре. Его полностью разобрали, оставив лишь две металлические опоры.



Новый мост начали монтировать около недели назад, а на днях на нем появились синие перила с прорезными изображениями ноты-василька и элементов белорусского орнамента. Судя по всему, мост оформляют в стиле «Славянского базара».

 
Теги: Витебск
 
 
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Этот мостик через ручей, ведущий на лестницу к концертному залу «Витебск», закрыли на реконструкцию еще в сентябре. Его полностью разобрали, оставив лишь две...
 
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