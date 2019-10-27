Мост с символикой «Славянского базара» появился в Витебске

Источник материала: Tut.by

Мост через ручей Дунай в парке имени Фрунзе теперь будет с символикой фестиваля «Славянский базар в Витебске».





Этот мостик через ручей, ведущий на лестницу к концертному залу «Витебск», закрыли на реконструкцию еще в сентябре. Его полностью разобрали, оставив лишь две металлические опоры.









Новый мост начали монтировать около недели назад, а на днях на нем появились синие перила с прорезными изображениями ноты-василька и элементов белорусского орнамента. Судя по всему, мост оформляют в стиле «Славянского базара».